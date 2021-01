Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha (PSB) Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 10:04

Rio - O secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha (PSB), garantiu, em um webinário sobre a volta às aulas realizado nesta sexta-feira, que o protocolo elaborado "prevê tudo que pode vir a acontecer" no retorno escolar em contexto da covid-19, e que "não tem nenhum negacionismo" por parte da pasta. "Muito pelo contrário", completou ele.

"Um protocolo sanitário sério, que é o que estamos colocando de pé, prevê tudo que pode vir a acontecer. Prevê se tiver caso suspeito, se tiver caso confirmado, o que deve acontecer. Isolar a sala de aula, fazer com que o remoto possa ajudar nisso. Vai ser um momento híbrido", afirmou Ferreirinha.

Publicidade

No último boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira pela Prefeitura do Rio, 100% das regiões da cidade apareciam com alto risco para o contágio da covid-19 . O início do ano letivo estava inicialmente previsto para o dia 8 de fevereiro, mas o secretário afirmou que não há expectativa de que as aulas presenciais voltem nessa data.

"Tudo está sendo feito com muita seriedade. Não tem nenhum negacionismo do nosso lado, muito pelo contrário. Mas a gente precisa encarar que educação é um serviço essencial", disse ele.

Publicidade

Segundo Ferreirinha, a a realização do ensino híbrido depende da aprovação do protocolo sanitário desenvolvido pela pasta, por parte da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações de Emergências em Saúde – COE COVID-19 RIO. A decisão deve ser divulgada na próxima semana.