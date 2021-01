Rio de Janeiro - RJ - 19/10/2020 - Policia - Operaçao no Jacarezinho tem tiroteio e vias interditadas. Policiais militares do Batalhao de Açoes com Caes (BAC), do Batalhao de Policia de Choque (BPChq) e do Bope atuam nas comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela - na foto, Avenida Dom Helder Camara interditada, no Jacareinho, zona norte do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/01/2021 10:01 | Atualizado 23/01/2021 12:14

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, no início da manhã deste sábado. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, disparos foram ouvidos desde às 6h da manhã, nas proximidades do Buraco do Lacerda.

De acordo com a Polícia Militar, PMs da UPP Jacarezinho realizavam o policiamento ostensivo na região quando avistaram três motocicletas com indivíduos em atitude suspeita. O grupo disparou contra os policiais e houve confronto. Na ação, um homem foi encaminhado para a 19ªDP e um rádio comunicador foi apreendido.

Por conta do confronto, a Avenida Dom Helder Câmara chegou a ser interditada nos dois sentidos no início da manhã. A via já está com o fluxo regularizado, segundo o Centro de Operações Rio. Na internet, usuários compartilharam imagens de um ônibus da linha 371 (Praça Seca) manobrando para desviar da via bloqueada por volta das 9h.

Segundo a PM, durante o confronto um dos PMs da UPP Jacaré foi atingido na cabeça por uma pedra e precisou ser socorrido ao Hospital Central do Exército, onde realizou exames.