Publicado 23/01/2021 14:43

Agentes das secretarias de Meio Ambiente e de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal, da CET-Rio e da Subprefeitura da Barra participaram do primeiro dia da Operação Restauração Prainha-Grumari. Desde as 6h deste sábado (23) houve ações de combate a irregularidades e a desordem pública nos dois santuários da Zona Oeste.



Os acessos de Prainha, no Recreio, e Grumari, em Barra de Guaratiba, foram fechados às 8h, com previsão de reabertura para as 15h. São 16 agentes de trânsito da prefeitura, da Guarda Municipal e da CET-Rio, em quatro carros e quatro motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez, monitorar e prestar as informações sobre o desvio aos frequentadores.



Também foi colocada uma nova sinalização com informações sobre a lotação dos estacionamentos nos dois locais. O máximo de vagas disponíveis é de 600 em Grumari e 200 na Prainha e, quando esses números forem alcançados, uma cancela impedirá que mais carros entrem. Essa parte da operação ficará com a Guarda Municipal em parceria com os gestores dos dois parques e será aos sábados domingos e feriados.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, acompanhou a operação, que visa à proteção dos dois santuários, que vinham sofrendo com o excesso de frequentadores, acarretando longos engarrafamentos e invasão da vegetação de restinga. A região possui quase 270 espécies de aves.