Bombeiros resgatam homem em encosta da Av. Niemeyer, no Leblon Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 11:53 | Atualizado 24/01/2021 11:54

Rio - Bombeiros resgataram um homem em encosta da Av. Niemeyer, no Leblon, Zona Sul, na manhã deste domingo. A vítima estava ferida próximo as pedras à beira mar, na altura do segundo mirante, onde pescadores costumam ficar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel da Gávea foram acionados por volta das 6h30 da manhã para o segundo mirante da via, onde a vítima estaria caída próximo as pedras em área de difícil acesso. Foram duas viaturas, uma de resgate e uma ambulância e, pelo menos, quatro militares participaram da ação.

Publicidade

O resgate foi flagrado por quem passava pelo local. A área onde a vítima foi encontrada fica cerca de 20 metros abaixo do mirante. Apesar do susto, o homem foi resgatado com vida e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon.