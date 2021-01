Arpoador e Ipanema - Praias da Zona Sul cheias com grande movimentação de pessoas no calçadão e areia. Daniel Castelo Branco

Por GUSTAVO RIBEIRO

24/01/2021

Rio - Uma das maiores áreas de lazer da Zona Norte do Rio, o Parque Madureira recebeu, na manhã deste domingo, uma ação de conscientização da prefeitura sobre orientações contra a disseminação da covid-19. A ação educativa também foi realizada na orla da Zona Sul, nas praias de Copacabana e Ipanema. No Parque Madureira, a população não fazia aglomerações, pelo menos enquanto os agentes municipais estavam por lá. Já nas praias do Arpoador e Ipanema, mesmo com toda orientação possível, banhistas e praticantes de atividades físicas se aglomeravam e muitos não usavam máscaras.

O DIA questionou à prefeitura se as pessoas que se recusavam a usar máscaras na orla eram penalizadas. Mas a resposta foi que "a receptividade da população tem sido boa e vale lembrar que é uma ação de conscientização e não de fiscalização". Nas areias e no calçadão do Arpoador e Ipanema, não havia praticamente espaço vazio na areia, com um amontoado de guarda-sóis na orla em dia de muito calor na cidade. questionou à prefeitura se as pessoas que se recusavam a usar máscaras na orla eram penalizadas. Mas a resposta foi que "a receptividade da população tem sido boa e vale lembrar que é uma ação de conscientização e não de fiscalização". Nas areias e no calçadão do Arpoador e Ipanema, não havia praticamente espaço vazio na areia, com um amontoado de guarda-sóis na orla em dia de muito calor na cidade. Enquanto isso, o Estado do Rio superou, no sábado, a marca de 500 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia . Neste domingo, a taxa de ocupação dos leitos SUS para covid-19 no município está em 78% para enfermaria e 87% para UTI.

Durante a ação educativa no Parque Madureira, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a prática de exercícios físicos em áreas abertas é positivo, mas voltou a pedir que as pessoas não façam aglomerações. "Os exercícios físicos em áreas abertas são muito positivos, mas as pessoas não podem se aglomerar. As atividades devem ser, preferencialmente, de forma individual e sem contato muito próximo com pessoas fora do vínculo familiar e social", alertou Daniel Soranz.

A ação, parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a Secretaria Municipal de Assistência Social, aconteceu nos postos 1 a 5 de Copacabana e 8 e 9 de Ipanema e na entrada do Parque de Madureira próxima ao Madureira Shopping, levando orientações sobre os cuidados necessários para ter diversão com segurança a quem estiver curtindo as áreas de lazer ao ar livre. Cerca de 80 agentes da SMS abordaram a população para orientação e conscientização das principais medidas de prevenção à covid-19: uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Houve distribuição de máscaras e oferta de álcool 70% em borrifadores para a higienização das mãos.

A ação esteve disposta em pontos fixos, com tendas caracterizadas nos postos. Cada tenda contou com 10 agentes de Saúde que também se deslocaram pelos arredores, orientando a população para a prática segura da atividade física e de lazer. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, também comentou as atividades. "O objetivo da ação é conscientizar as pessoas para a utilização de máscaras que é fundamental e obrigatória na cidade do Rio. Também é preciso manter o distanciamento social e lavar as mãos sempre."