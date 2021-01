Água que chega na residência de moradora de Campo Grande cristalina, mas ainda com gosto de terra Arquivo pessoal

Por Lucas Cardoso

Publicado 24/01/2021 14:40 | Atualizado 24/01/2021 14:42

Rio - Moradores de pelo menos dez bairros das Zonas Norte, Sul, Oeste e Centro relataram melhora na qualidade da água, neste domingo. Segundo os usuários da Cedae, a água que sai da torneira agora não tem mais características como gosto de terra, coloração ou odor. Apesar da melhora na condição, algumas localidades ainda relatam problemas de falta de abastecimento.

Na Zona Norte, moradores da Tijuca, Maracanã, Cachambi, Ilha do Governador, Penha, Brás de Pina e Cordovil, confirmaram a melhora ou a ausência de problema desde o início dos relatos de problemas na água fornecida pela Cedae, na última semana.

Publicidade

Maioria das casas na Região Metropolitana do Rio é atendida pela água que sai da Estação de Traramento do Rio Guandu Cléber Mendes / Agência O Dia

Jeorge Barroso, do bairro Zumbi, na Ilha do Governador, conta que a melhora começou ontem, mas hoje a água não parece mais estar com problemas. "Testamos aqui e está tudo certo. Água limpa, transparente e sem o gosto de terra que sentimos em outros momentos", relata.

Publicidade

Na Zona Oeste, a professora Rosa Pacheco, 67 anos, moradora de Campo Grande, conta que a última característica diferente na água, o sabor diferente não está mais presente. "Ufa!", comemorou. Em Botafogo, na Zona Sul, a condição da água também é boa.

As primeira reclamações da condição da água começaram a surgir na última segunda-feira, quando moradores de diversos bairros atendidos pelo sistema Guandu relataram o problema. Após as queixas, a Cedae confirmou alterações na água próximo à Estação de Tratamento de Água Guandu, na terça-feira. Os relatos de moradores de diversos bairros, acontecem um ano após a "crise da geosmina" no Rio.

Publicidade

Procurada, a Cedae disse que adotou medidas para eliminou qualquer possibilidade de alteração de gosto e cheiro da água produzida na ETA Guandu e distribuída para a região metropolitana. Com relação aos dados da semana passada sobre a análise de geosmina, conforme divulgado, "o resultado do laboratório contratado está previsto para ser divulgado nesta semana".