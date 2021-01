Fiscalização na orla das zonas Sul e Oeste do Rio no domingo Divulgação Seop/ Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 11:52 | Atualizado 25/01/2021 11:54

Rio - A Prefeitura do Rio interditou sete estabelecimentos, aplicou 42 multas por aglomeração e outras irregularidades e removeu 298 veículos por estacionamento irregular entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada desta segunda-feira (25), em ações integradas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) contra a Covid-19.

Os agentes também atuaram na fiscalização e orientação do comércio ambulante. Foram apreendidos mais de 800 itens, como bebidas em garrafas de vidro, óculos de sol supostamente falsificados, bonés, botijões de gás, isopores, mesas e cadeiras de plástico.



No domingo (24), foram 34 inspeções sanitárias com orientações sobre as medidas preventivas de combate à Covid-19, resultando em 12 infrações sanitárias para quiosques, bares e restaurantes da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Copacabana e Vila Valqueire, onde também houve uma interdição.

No roteiro, foram atendidas ainda 12 pessoas em situação de rua, com dois acolhimentos. Já a fiscalização do estacionamento aconteceu do Leme ao Grumari, com emprego de 28 guardas, e respectivos reboques, e apoio de quatro policiais militares (dois na Praia da Reserva e dois na Praia do Grumari).



Balanço geral

Em dez dias, desde o dia 15, os comboios integrados pela Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à Covid-19 já passaram por 35 bairros, contabilizando 236 inspeções em estabelecimentos, 99 infrações sanitárias e 17 interdições. Entre as interdições, oito foram em eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4,5 mil participantes, e uma em parque de diversão, em Bangu, na tarde da sexta-feira, 22.

As multas foram por aglomeração, falta de espaço entre mesas, consumo em pé, música ao vivo, ausência de máscara, falta de licença, entre outras irregularidades cometidas em quiosques, bares, restaurantes e casas noturnas. Já as interdições ocorreram por falta de licença (estabelecimentos clandestinos) e reincidência no descumprimento das regras contra a Covid, principalmente aglomeração.



Desde o início da operação, no dia 15, as equipes da Prefeitura já percorreram áreas comerciais de 35 bairros: Méier, Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Lapa, Ilha do Governador, Lagoa, Largo do Machado, Aterro do Flamengo (área de lazer), Vila da Penha, Vista Alegre, Gávea, Marechal Hermes, Urca, São Cristóvão, Campo Grande, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Catete, Laranjeiras, Glória, Freguesia de Jacarepaguá, Vila Kennedy, Brás de Pina, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Madureira, Padre Miguel e Vila Valqueire.





