Publicado 27/01/2021 10:09 | Atualizado 27/01/2021 10:34

Rio - O Governo do Estado informou que o acesso à internet foi normalizado na noite desta terça-feira. Após alegar uma dívida de R$ 300 milhões, a Oi desligou a rede de quase todos os órgãos . A retomada do serviço aconteceu após decisão do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio, que deu causa ganha ao estado.

Em nota, a operadora de telefonia disse que todos os serviços que atendem ao governo já foram religados, mas afirmou que vai recorrer da decisão.

O Detran-RJ afirmou que os atendimentos já foram retomados nesta quarta-feira. De acordo com o órgão, os usuários que foram prejudicados pela suspensão de ontem terão cinco dias úteis para voltar à mesma unidade e finalizar o serviço, sem necessidade de reagendamento.

Apesar da falta de contrato, a Oi manteve a internet para os setores do governo considerados essenciais e informou que notificou o estado por quatro vezes antes de cortar o serviço.

"A empresa ressalta ainda que, a despeito de inadimplência consistente desde 2017 e que chega a R$ 300 milhões em dívidas, tem atuado de boa fé e de forma colaborativa, fornecendo serviços customizados de alto nível técnico na forma e com preços estabelecidos em especificações de edital de licitação pública", destacou a operadora.

Segundo a empresa, eles têm buscado a regularização dos pagamentos de forma transparente e legítima ao longo deste período, obtendo apenas pagamentos pontuais. Além disso, tem formalizado a sua posição sobre a necessidade de o Estado realizar novo processo licitatório dos referidos serviços.

"Há meses, tem realizado diversas tratativas para que a inadimplência e o encerramento dos contratos existentes não gerem impacto na prestação de serviço, não tendo obtido sucesso".

O Palácio Guanabara disse que publicou, no último dia 11, um edital para a contratação de nova prestadora do serviço. E que o pregão será realizado no dia 1º de fevereiro. A própria Oi poderá participar do pregão.

Caos no Detran

Após ficar sem sistema, o posto do Detran que fica localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro da cidade, registrou filas na tarde desta terça-feira.