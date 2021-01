Unidade da Faetec no Barreto Imagem Internet

Publicado 27/01/2021 12:12

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) prorrogou o prazo de inscrição para os processos seletivos que vão preencher 2.370 vagas no primeiro semestre do ano letivo de 2021. Os interessados em participar têm até o dia 7 de fevereiro para se inscrever e até o dia 8 para pagar a taxa de inscrição de R$ 55,00.

Com o novo prazo, aqueles que se inscreveram e ainda não efetuaram o pagamento podem gerar novo boleto bancário no site e garantir a participação no seletivo. As inscrições podem ser feitas no site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br).



O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, destaca a importância da qualificação profissional para os que buscam uma colocação no mercado de trabalho.



"As exigências para conseguir emprego estão altas. Para suprir a demanda, temos a nossa rede, que é preparada e apta para formar mão de obra qualificada e atender às necessidades do mercado", ressaltou o secretário.



A Faetec oferece vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio (Geral, Normal), Ensino Médio Integrado (Técnico de Nível Médio) e para o Ensino Superior (tecnólogo e licenciatura), com oportunidades em diversos municípios.



Entre os cursos técnicos gratuitos oferecidos pela rede estão: Administração, Análises Clínicas, Construção Naval, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Informática, Programação de Jogos Digitais, Rede de Computadores, Segurança do Trabalho, Telecomunicações, entre outros.



As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon ou da Faetec , até as 23h59 do dia 7 de fevereiro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 55,00 poderá ser paga em qualquer banco até o dia 8 de fevereiro. Somente após o pagamento a participação no processo seletivo está garantida. Aqueles que já se inscreveram mas não efetuaram o pagamento devem imprimir uma segunda via do boleto com a nova data de pagamento, quitar o documento e confirmar a participação.



Datas mantidas



As demais datas dos seletivos estão mantidas. A prova para ingresso no Ensino Fundamental (Integral), Ensino Médio Integrado e para o Vestibular segue prevista para o dia 28 de fevereiro e os sorteios para Educação Infantil, Ensino Fundamental nos CAP’,s (ISERJ e ISEPAM), Nível Médio (Normal e Formação Geral) e Emeja ocorrem no dia 6 de março.



A prova objetiva terá questões de Língua Portuguesa e Matemática. Para as vagas do Ensino Superior a avaliação terá ainda uma prova de Redação. O resultado final do concurso para os ensinos Fundamental e Médio está previsto para o dia 16 de março e para o vestibular, dia 19 de março. As seleções que serão preenchidas via sorteio têm resultado final previsto para 15 de março.



Serviço



Concursos Faetec 2021



Vagas: 2.370 vagas para Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Médio (geral, normal e técnico), Superior e Emeja



Inscrições: até 07/02/2021



Taxa: R$ 55,00



Inscrições: www.selecon.org.br ou www.faetec.rj.gov.br