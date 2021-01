Transporte de passageiros terão que circular com as janelas abertas no Rio Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 27/01/2021 14:22

Rio - Em mais uma tentativa de fazer a lei ser cumprida, a Prefeitura do Rio publicou uma nova medida nesta quarta-feira (27), no Diário Oficial, obrigando veículos de transportes públicos a circularam com as janelas abertas. A nova norma tem o objetivo de evitar a proliferação do vírus da covid-19 em ônibus, vans, kombis, táxis e veículos de aplicativo, fazendo com que o ar circule.



Os veículos climatizados que não possuem abertura de janelas, por sua vez, deverão estar com a manutenção do sistema em dia.

De acordo com a publicação, as medidas serão variáveis e proporcionais aos estágios de risco moderado, alto e muito alto estabelecidos para cada Região Administrativa do município. Fica sob responsabilidade do Centro de Operações de Emergências (COE COVID-19 RIO), instituído pelo Decreto Rio º 48.343/2021, em cada semana epidemiológica, revisar e divulgar os níveis de alerta, considerando os indicadores de incidência, mortalidade e pressão na rede assistencial.

A primeira medida, com as mesmas orientações, havia sido publicada no dia 25 junho de 2020, quando a Secretária Municipal de Transportes (SMTR) publicou as novas condições de funcionamento do transporte público. A resolução chegou a ser prorrogada em outubro e, posteriormente, foi estendida até o final da pandemia causada pela Covid-19.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Transportes informou que "a iniciativa de manter o ambiente interno dos ônibus arejado, com os veículos circulando com as janelas abertas sempre que possível, foi uma orientação da prefeitura com base nas recomendações dos órgãos de saúde".