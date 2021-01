Milicianos ligados ao Complexo de Israel são preso pela Polícia Civil Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 14:17 | Atualizado 27/01/2021 18:38

Rio - A Força-Tarefa da Polícia Civil, montada para desestabilizar os principais braços financeiros da milícia atuante no Rio, prendeu nesta quarta-feira 15 pessoas que fazem parte do grupo paramilitar da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. A ação, coordenada pelo Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), contou com o apoio da Draco.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo era localizar criminosos ligados ao "Complexo de Israel", que abrange comunidades como Parada de Lucas; Cidade Alta; Vigário Geral e Quitungo, todas na Zona Norte. A polícia investiga uma possível aproximação entre traficantes e milicianos, que desde o início deste ano firmaram um acordo entre si.

Publicidade

Na operação, os agentes localizaram comércios explorados pela milícia e ordenaram o fechamento imediato dessas lojas. Uma construção irregular foi interditada.

A polícia investiga crimes como cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações ilegais de TV a cabo e internet; venda irregular de botijões de gás e água; exploração e construções irregulares; comercialização de produtos falsificados; contrabando; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Publicidade

Os presos foram levados para a sede da Draco, no Centro do Rio.

fotogaleria

Publicidade

A ação desta quarta-feira tem com base investigações realizadas nas unidades da DGPE, sendo a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM); Delegacia do Consumidor (Decon); Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter), Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC); Delegacia de Roubos e Furtos (DRF); Delegacia Fazendária (DELFAZ); Delegacia de Combate às Drogas (DCOD); Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio de informações do Disque-Denúncia.