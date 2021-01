Caso foi investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:05 | Atualizado 27/01/2021 17:45

Rio - Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quarta-feira, um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de matar a facadas, um idoso em novembro de 2020. Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão temporária. Ele já foi preso anteriormente por roubo e tráfico de drogas.

De acordo com as investigações realizadas pela delegacia que investiga o caso, a vítima saiu de casa no bairro Campo Grande, Zona Oeste, para se encontrar com uma garota de programa na residência dela, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante o encontro, o assassino chegou até o local e viu sua namorada tendo relações sexuais com a vítima.

Publicidade

Na ocasião, ele teria ficado com raiva e imediatamente amarrou e esfaqueou o idoso. Segundo os agentes, o homem não sabia que a companheira era garota de programa e obrigou que ela ajudasse a ocultar o corpo da vítima em um terreno baldio, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Ainda segundo a polícia, após o crime, o suspeito pegou a chave da casa da vítima, foi ao local e levou o carro, uma televisão e outros pertences. As equipes da DDPA e DHBF realizaram um trabalho de inteligência e investigação, identificaram e prenderam o acusado, além de localizar a área onde o corpo da vítima foi enterrado.