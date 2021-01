Myrella Louise Tralhão Moreira precisa de próteses para as mãos e os pés Foto: Arquivo pessoal

Por Larissa Amaral

Publicado 27/01/2021 19:31 | Atualizado 27/01/2021 23:18

Rio - A vaquinha online organizada pela família de Myrella Louise Tralhão Moreira, 9 anos, já arrecadou mais de nove mil reais. Apesar da quantia, a meta para arcar os custos da reabilitação da menina — que precisou amputar duas mãos e os pés — ainda está distante. Para que ela tenha acesso às próteses e tenha mais qualidade de vida, a família precisa arcar com o custo de cerca de R$ 250 mil.

Myrella passou 58 dias internada em estado gravíssimo após ter um choque séptico por causa de uma infecção urinária. A menina, que recebeu alta nesta quarta-feira, teve uma grave disfunção do fígado, dos rins — que chegaram a parar totalmente — e do coração. Mãe de Myrella, Dalila Moreira, 34, disse que o processo de reabilitação dela vai precisar da ajuda de diversos profissionais da saúde.

"Dei entrada na vaquinha para as próteses dela porque eu não tenho condições financeiras de arcar com as despesas. Meu marido é ajudante de caminhão e, poucos dias antes da internação dela, eu fiquei desempregada. Agora eu não tenho condições de voltar a trabalhar porque a Myrella vai passar por um processo de reabilitação com fisioterapia, terapia ocupacional e outros serviços. Eu e meu esposo, sozinhos, em uma casa com duas crianças, não damos conta de oferecer todo suporte que ela precisa. Quanto mais rápido ela tiver as próteses, melhor pra ela se adaptar por ela ser uma criança", explicou.

A casa em que a família mora, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, precisa de reformas para se tornar mais acessível a Mirella. Por causa da umidade, Dalila contou que partes da casa estão correndo o risco de desabamento. "Nós vamos ficar na minha sogra porque lá a estrutura é um pouco melhor. Vamos fazer uma obra aqui, estamos contando com ajuda e também estamos correndo atrás de doações pra gente levantar uma casinha com acesso pra ela, acessibilidade que ela precisa. Com cadeira de rodas, nós precisamos de um banheiro adaptado, portas maiores", enumerou.

