Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 20:21 | Atualizado 27/01/2021 20:22

Rio - Defensores do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) da Defensoria Pública do Rio estiveram na tarde desta quarta-feira em Belford Roxo, na Região Metropolitana, com duas das três mães das crianças desaparecidas na cidade desde dezembro . Um dos assuntos tratados foi o compromisso de pressionar as autoridades policiais para que as buscas não sejam interrompidas até o descobrimento do paradeiro dos meninos ou de seus corpos, como determina a lei.

A reunião teve a participação também de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Comissão de Direitos Humanos da Alerj - que informou que vai se empenhar em realizar um encontro das mães com o governador em exercício, Cláudio Castro.

As mães também serão atendidas nesta quinta-feira por psicólogas da Secretaria de Assistência Social, cuja intermediação com as famílias foi provocada pela equipe técnica da Defensoria. Segundo a defensora pública do Nudedh, Gislaine Kepe, as mães foram orientadas juridicamente sobre o caso e informadas em detalhes sobre como andam as investigações da polícia.

Está previsto para as próximas semanas o resultado da confrontação do código genético das mães em relação ao sangue encontrado nas roupas que foram levadas para a delegacia, onde os defensores do Nudedh também estiveram antes da reunião na sede do Núcleo em Belford Roxo, obtendo informações com o delegado Uriel Alcântara.