Por Jessyca Damaso

Publicado 28/01/2021 15:14 | Atualizado 28/01/2021 15:57

Rio - "Vou poder viver mais alguns anos, se Deus quiser". É dessa forma, cheio de esperança, que seu Oscar Rabello, de 97 anos, recebeu a notícia de que o município do Rio de Janeiro vai começar a vacinação contra a covid-19 em idosos nesta segunda-feira. De acordo com o cronograma divulgado pela secretaria municipal de Saúde, o aposentado será imunizado no dia 3 de fevereiro, um mês antes de fazer aniversário.

Privado dos abraços, do contato direto com familiares e amigos desde o início da pandemia, Seu Oscar se emocionou quando a única neta lhe contou a novidade. "Uma boa notícia, vou poder viver mais alguns anos, se Deus quiser. Estou muito feliz e vamos aguardar o dia 3. Vou voltar a ver a vida mais colorida".

Segundo a prefeitura, o número de pessoas acima de 80 anos na cidade do Rio em 2021 é estimado em 220.266. Já se sabe que não tem vacina para todos. A expectativa é que cheguem mais doses para dar conta. Caso acabe, as datas do cronograma podem ser alteradas. Apesar dessa incerteza, o aposentado se mostra otimista.

"A expectativa é muito grande, espero que todos estejam vacinados em breve. Vamos pra frente vencer essa pandemia. Vou poder ir a rua, voltar a ver meus filhos, voltar aos bons tempos. Vamos vencer", afirma o morador da Tijuca, que têm três filhos.

O calendário prevê uma idade por dia: no primeiro, serão as pessoas com 99 anos ou mais; na terça-feira, 98 anos; na quarta, 97 anos, e assim seguirá nos dias correntes. A campanha mobilizará 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de pontos drive-thru. Vale frisar, que outras cidades da Região Metropolitana e interior terão calendários próprios.

Com problemas de locomoção, Dona Therezinha, de 81 anos, conta que aguarda ansiosamente pela vacinação para poder conseguir voltar a ter uma vida mais ativa.

"Vai ser uma libertação. Apesar de ter limitações de locomoção, sou uma pessoa muito independente e essa pandemia tem sido um sufoco. Estou tendo que ficar presa em casa, dependendo de outras pessoas para fazer as coisas para mim. Escutamos tantas coisas por aí que até começam a surgir dúvidas quanto à eficácia dessa vacina. Mas estou confiante que ela funcione realmente. Não vou deixar de usar a máscara e vou sair o menos possível. Mesmo imunizada, vou evitar aglomerações", diz a moradora de Copacabana.

A Anvisa informou que a vacina de Oxford/AstraZeneca tem uma eficácia de 70%, enquanto a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, 50,39%. De acordo com as pesquisas, o imunizante protege as pessoas de desenvolverem as formas agravadas da Covid-19.

Moradora da Lapa, Irani Cupertino, de 61 anos, se emociona ao falar da vacinação para os idosos acima de 80 anos. A expectativa agora é de que sua faixa etária seja contemplada no próximo calendário.

Ela que está cumprindo o isolamento social, e quando precisa ir à rua segue a regra de distanciamento, álcool gel e uso de máscara para não correr risco de se contaminar com a Covid-19. "A vacina representa esperança. Estou muito na expectativa de chegar a minha vez. Não tenho medo de tomar a vacina. Os cientistas estudaram para isso. Então vou com a cara e a coragem, e com um pingo de esperança para todos nós", diz Irani em meio às lágrimas.

Muito se é questionado sobre efeitos colaterais que a vacina pode provocar. Segundo a Dra. Beatriz Quental, infectologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, alguns dos efeitos mais comuns são fadiga, febre e dor de cabeça, além de vermelhidão ou inchaço ao redor do local de aplicação. Nada que Irani não tire de letra.

"Vou tomar a vacina e ainda vou sair de lá pulando. Não tenho medo nenhum, posso virar um jacaré, elefante...", brinca.

Cronograma de vacinação:

Primeira semana

Pessoas com 99 anos ou mais: segunda (1);

98 anos: terça (2);

97 anos: quarta (3);

96 anos: quinta (4);

95 anos: sexta (5);

Para quem perdeu sua data específica dentro desse primeiro grupo terá a repescagem no sábado (6).

Segunda semana

94 anos: dia 8 (segunda);

93 anos: dia 9 (terça);

92 anos: dia 10 (quarta);

91 anos: dia 11 (quinta);

90 anos: dia 10 (sexta);

Repescagem para quem tem 90 anos ou mais: dia 11 (sábado).

Terceira semana

89 anos: dia 15 (segunda);

88 anos: dia 16 (terça);

87 anos: dia 17 (quarta);

86 anos: dia 18 (quinta);

85 anos: dia 19 (sexta);

Repescagem para quem tem 85 anos ou mais: dia 20 (sábado).

Quarta semana

84 anos: dia 22 (segunda);

83 anos: dia 23 (terça);

82 anos: dia 24 (quarta);

81 anos: dia 25 (quinta);

80 anos: dia 26 (sexta);

Repescagem para quem tem 80 anos ou mais: dia 27 (sábado).