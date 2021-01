Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:19

Rio - A Polícia Civil, com a ajuda da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), prendeu um criminoso, sem identidade revelada, durante uma operação contra a milícia ligada a Wellington da Silva Braga, o Ecko, nesta quinta-feira (28). O homem foi preso em flagrante com um rádio transmissor e é apontado como um dos informantes da quadrilha durante ações da polícia na região.



Os agentes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão em bairros da Zona Oeste, na Baixada Fluminense e no interior do Estado. Aparelhos celulares também foram apreendidos e serão usados para localizar e identificar criminosos que não possuem ficha criminal.

Grupo paramilitar na mira da polícia

Apenas no mês de janeiro, três pessoas foram presas e outras 102 foram conduzidas à delegacia pelo crime de contrabando durante uma megaoperação comandada pela Força-Tarefa da Polícia Civil . O operação realizava no dia 14 de janeiro teve o objetivo de combater os principais braços de articulação da milícia do Rio.