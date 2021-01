Vacinação na Vila Residencial de Idosos Divulgação / Fundação Leão XIII

Rio - A Fiocruz informou, nesta quinta-feira, que as evidências apresentadas até o momento e publicadas em revistas científicas confirmam a segurança e a imunogenicidade - produção de anticorpos - da vacina Oxford/AstraZeneca em idosos. A fundação ressaltou que os resultados dos ensaios clínicos de fase 3 apontam que não há contraindicações para imunizar os idosos.

O fabricante da vacina também informou que o imunizante é indicado para todas as pessoas com 18 anos ou mais, sem limite de idade superior. A Fiocruz também ressaltou que no Reino Unido, o uso desta vacina foi recomendado em adultos a partir de 18 anos, incluindo idosos e a agência regulatória, MHRA - The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, autorizou o uso emergencial do imunizante para maiores de 18 anos.



Assim como para outras vacinas, e seguindo procedimentos de rotina, os idosos foram incorporados em um segundo momento nos estudos em andamento. Idosos com 65 anos ou mais foram incluídos nos estudos clínicos com evidências robustas de segurança e produção de anticorpos protetores contra covid-19 neste grupo. O estudo de fase 2 apontou que adultos mais velhos mostraram fortes respostas imunológicas à vacina: 100% das pessoas nesse grupo adquiriram anticorpos específicos após a segunda dose. Os estudos de fase 3 foram publicados na revista The Lancet, em novembro de 2020. Na época da publicação, esse grupo representava cerca de 8% dos voluntários.



No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também recomendou o uso emergencial da vacina para pessoas com 18 anos ou mais, sem limite superior de idade. No entanto, a agência apontou que o número de participantes com 65 anos ou mais de idade ainda era pequeno e que dados adicionais deveriam ser fornecidos para complementar esta análise, assim que disponíveis. Ou seja, assim como para várias outras vacinas já disponíveis e em uso, o número de participantes no estudo neste grupo etário é ainda pequeno e a estimativa de eficácia não tem significância estatística ainda. De toda forma, para a vacina de Oxford/AstraZeneca, as evidências apresentadas já confirmam a segurança e a imunogenicidade (produção de anticorpos) da vacina para idosos.



Os estudos de fase 3 seguem em andamento, com inclusão de mais voluntários nessa faixa etária (idosos) e dados adicionais. Mais dados deverão ser disponibilizados em breve, quando se terá número de participantes suficiente para uma estimativa estatística significativa de sua eficácia neste sub-grupo de idade.

Vacinação no Rio

O município do Rio vai iniciar a vacinação contra a covid-19 em idosos na segunda-feira (1) . De acordo com secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz os idosos vão ser prioridades, com datas específicas por idade. O cronograma da prefeitura prevê uma escala decrescente: os idosos de 99 anos ou mais dão o pontapé segunda-feira, os de 98 anos deverão ir na terça-feira, e assim em sequência. O calendário dura todo o mês de fevereiro, até os idosos de 80 anos, dia 27. As vacinadas oferecidas serão as da Oxford/AstraZeneca e a CoronaVac.

Calendário de vacinação dos idosos começa no dia primeiro de fevereiro REPRODUÇÃO TWITTER

Para especialistas, a escolha da secretaria de Saúde de escalonar por idade foi acertada . "É uma boa estratégia", avalia Chrystina Barros, pesquisadora em Saúde da UFRJ. "É claro que, na medida em que a idade decresce, aumenta o número de pessoas. Pessoas com mais idade provavelmente irão se deslocar com algum tipo de ajuda de acompanhante, ou familiar. O maior mérito desse plano é a capilaridade, tendo estratégias para que a vacina esteja presente no maior número de postos possíveis. A prefeitura utiliza, além dos recurso de clínicas da família, unidades básicas de saúde e drive thrus", completou. A lista completa de unidades está no site www.subpav.org/ondeseratendido.