Primeiro dia de vacinação por idade. Fotos no CMS, Píndaro de Carvalho Rodrigues. Na foto, o senhorArmando Sasson, 101 anos. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Luísa Bertola*

Publicado 01/02/2021 10:37 | Atualizado 01/02/2021 13:13

Rio - O município do Rio começou, nesta segunda-feira, a vacinação contra a covid-19 em idosos. Com a imunização escalonada, hoje foram vacinados os idosos de 99 anos ou mais. Armando Sasson, de 101 anos, foi com o filho ao Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea, Zona Sul do Rio, para tomar o imunizante.

fotogaleria

Publicidade

O filho, Bruno Sasson, contou que o pai estava ansioso para ser vacinado. "Foi muito importante. Ele estava ansioso. Quando foi publicado ele já estava perguntando 'quando é que eu vou ser vacinado', 'quando eu vou ter direito a ser vacinado'. Hoje acordou às 6h da manhã, acordou a minha irmã e queria tomar banho porque queria ir bonito. Quando eu cheguei para pegá-lo, ele já estava todo prontinho".

Bruno também contou que na clínica seu Armando conversou com as enfermeiras, falou sobre a vacinação e estava consistente da necessidade de se vacinar contra a covid-19. "Passei a ter muito orgulho, já tinha, agora passei a ter mais", contou.

Publicidade

Ao tomar o imunizante, Bruno contou que o pai ficou muito feliz e se sentiu "super protegido". "Ele recomendou que todos se vacinem, o quanto isso é importante, de que a gente tem que sempre lutar pela vida. Que cada dia a gente luta pela vida, cada um a sua maneira". Seu Armando também deu uma declaração que deixou o filho emocionado: "Eu acho que as pessoas precisam de informação. Ter medo é uma coisa natural que o ser humano tenha, para combater esse medo tem que ter informação".

Publicidade

O filho contou que Armando, que fará 102 anos em abril, sempre foi muito ativo, gosta de sair, praticou Tai Chi Chuan por 30 anos, e até três anos atrás ainda dirigia, mas com a pandemia está desde março confinado em casa. "Ele ficou esse tempo todo em casa, ele ficou chateado porque ele gostava de sair, conversar, e essa pandemia trouxe muito sofrimento para ele e para a minha mãe que tem 92 anos". Ela será vacinada no dia 10.

Armando, o quarto vacinado no CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues, tem quatro filhos, oito netos e dois bisnetos. Morando com uma das filhas, na Lagoa, tem dificuldade para se locomover, o que "é normal da idade", é lúcido e defende a vacina em todos. "Achei bacana, primeiro o dever cívico dele, mas ele queria dar o exemplo também, ele falou que 'todo mundo tem que se vacinar, não importa a idade, se está andando ou não, mas tem que vacinar', contrariando esse negacionismo presente".



Bruno que trabalha na área de saúde relatou que a família ficou emocionada e agora poderão ficar mais tranquilos com o casal de idosos imunizados. "A família toda emocionada, todos nós. Causa segurança, eu tenho que ir lá, mas trabalho com a saúde, então tenho medo. Eu vou de máscara, álcool gel, tiro o sapato antes de entrar, mas mesmo assim o risco é grande".

Publicidade

A jornalista Zuleide Souza de Lima, de 101 anos, que chegou acompanhada da fisioterapeuta, foi a primeira a ser vacinada contra o vírus no CMS da Gávea. "Eu estou com saudade de agradecer a Deus lá na igreja. Agora eu posso ir, posso até receber uma comunhão, ver a missa. Estou sentindo de coração", relatou ela.



Ela é moradora do Leblon, na Zona Sul do Rio e tem três netos e 13 bisnetos. "É uma delícia. Todos têm que tomar porque é importante para a segurança de todo mundo", contou.

Publicidade

No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, Yrani Carvalho, de 99 anos também foi vacinada. A filha, Iara Cavalcante, contou que a mãe recebeu um "presente", já que completará o centenário ainda esse mês.



"É uma felicidade, uma alegria ela poder receber essa vacina. Uma tranquilidade essa dose", contou Iara.



Dona Yrani, que mora com a filha única sentiu uma "grande satisfação" ao tomar a primeira dose do imunizante. A neta da dona Yrani, que está na China, estava muito preocupada e também ficou aliviada com a primeira dose recebida pela avó.

Primeiro dia de vacinação contra o Covid - 19 por idade. Na foto, a senhora Yrani Carvalho, no CMS,Heitor Beltrão, na Tijuca. Estefan Radovicz / Agencia O Dia



Iara ainda contou que a mãe recebeu a vacina de Oxford/Astrazeneca. "Ainda tem a segunda dose, então tem que aguardar até maio".



"Ela tirou um peso. Esse tempo todo está em casa, sem receber visitas, tomando todos os cuidados", contou a filha. Iara ainda contou que a mãe recebeu a vacina de Oxford/Astrazeneca. "Ainda tem a segunda dose, então tem que aguardar até maio"."Ela tirou um peso. Esse tempo todo está em casa, sem receber visitas, tomando todos os cuidados", contou a filha.

Publicidade

Vacinação por idade

Na semana passada, a secretaria municipal de Saúde anunciou a vacinação dos idosos em geral. O calendário prevê uma idade por dia : no primeiro, serão as pessoas com 99 anos ou mais; na terça-feira, 98 anos; na quarta, 97 anos, e assim seguirá até o fim de fevereiro, quando serão imunizados os de 80 anos. Ao todo, a cidade tem 220.266 indivíduos nesse grupo. Aos sábados, haverá um sistema de repescagem para quem não pode comparecer na data marcada.

Publicidade

Calendário de vacinação dos idosos começa no dia primeiro de fevereiro REPRODUÇÃO TWITTER

Serão oferecidas 236 clínicas da família, centros municipais de saúde e 10 postos de drive-thru como pontos de aplicação. O calendário é válido apenas para a capital. Cidades da Região Metropolitana e do interior terão seus próprios cronogramas.

Publicidade

Para a imunização, os idosos precisarão levar um documento com foto. Caso tenham carteira de vacinação, devem levar.

Agentes de saúde irão na casa de idosos com dificuldade de locomoção

Publicidade

Segundo a pasta, a recomendação é que "no caso de idosos acamados e, portanto, impossibilitados de ir a um posto de vacinação, um familiar deve se dirigir a sua unidade de Atenção Primária de referência para solicitar a vacinação em domicílio. A visita para a aplicação do imunizante será agendada pela equipe de saúde da família responsável pelo território". É possível consultar o endereço das clínicas na plataforma Onde ser atendido (http://subpav.org/ondeseratendido/).

Publicidade

"Esse grupo da primeira semana é pequeno, mas complexo. Muitas dessas pessoas serão vacinadas em casa pelas equipes de saúde da família. Essas equipes já têm cadastro de vacinação de gripe. Vamos vacinar em domicílio. A prioridade é vacinar os que estão se locomovendo, os que vão circular mais", comentou o secretário, Daniel Soranz. "A gente pede a colaboração dos idosos que podem se locomover que não se cadastrem para se vacinar em casa. As unidades não têm como vacinar todas as pessoas em casa", completo.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro