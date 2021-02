Passageiros precisam andar nos trilhos entre as estações de Realengo e Padre Miguel Reprodução / TV Globo

Publicado 02/02/2021 07:50 | Atualizado 02/02/2021 08:37

Rio - Passageiros da Supervia precisaram andar por trilhos entre as estações por conta de um problema com a manutenção de um trem, na manhã desta terça-feira. Segundo a concessionária, o problema afetou a circulação dos trens do ramal Santa Cruz.

A Supervia informou que por conta do problema, o ramal Santa Cruz iniciou a operação com os trens circulando apenas nos trechos entre Santa Cruz e Padre Miguel/Mociedade e entre Realengo e Central do Brasil. Com isso, muitos passageiros do ramal, que seguiam em direção à Central do Brasil tiveram que descer do trem em Padre Miguel e andar pelos trilhos até a estação de Realengo.



Por volta das 7h, a Supervia informou que o serviço já tinha sido regularizado. Com os trens do ramal Santa Cruz circulando por toda a extensão, mas com intervalos irregulares. Ainda segundo a concessionária, os clientes estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e estações.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram dos atrasos e questionaram sobre a circulação do transporte. "Cadê os trens de Bangu?", questionou uma.

"Por que o ramal Santa Cruz está suspenso?", perguntou outra.

Às 8h30, a Supervia informou que o serviço foi totalmente normalizado no ramal Santa Cruz.