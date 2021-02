Dona Irene Ribeiro, de 78 anos Arquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 02/02/2021 16:20 | Atualizado 02/02/2021 16:34

Rio - “É um alívio”. Esse é o sentimento da Dona Dilma Moura, de 76 anos, sobre a antecipação do calendário de vacinação da Prefeitura do Rio , divulgada nesta terça-feira. A partir da quarta-feira, a imunização da terceira idade vai acelerar na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em média, 372 mil idosos entre 95 e 75 anos deverão ser vacinados até o fim de fevereiro.

Para Dona Dilma, a sensação de saber que será vacinada antes do previsto pelo calendário inicial é de que a vida vai continuar.

Publicidade

“É um alívio, mas a gente ainda vai continuar a ter todos os cuidados, principalmente na minha idade”, disse.

fotogaleria

Publicidade

A idosa de 76 anos, que deve se vacinar no dia 25 de fevereiro, sente que vai poder ir ao mercado e viajar com mais alívio e segurança.

"Às vezes vou no hortifrutti com meu marido depois do almoço, no horário sem movimento. Viajei para Búzios com minha filha e com minha neta, conversávamos de longe. O isolamento eu não suportei, até porque a vida tem que continuar”.

Publicidade

Já a Dona Irene Ribeiro, de 78 anos, que está em isolamento social desde março, não vê a hora de sair de casa.

“Eu acho que é a melhor coisa que tem [a vacina], porque a gente já está agoniada com essa pandemia que não melhora e, com essa vacina, eu acho que vai melhorar bastante. Chega de ficar presa dentro de casa. Eu só saio de casa para ir ao médico”.

Publicidade

Dona Irene pretende se vacinar no dia indicado à sua idade no calendário, no dia 23 de fevereiro, para poder se encontrar logo com a família.

“A família vem [me visitar], mas todo mundo fica do lado de fora e eu fico do lado de dentro, sem contato. A gente está acostumado a ficar junto, então está fazendo uma falta terrível”, concluiu.

Publicidade

No entanto, segundo a pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPPEAD/UFRJ e Membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Chrystina Barros, o ideal é esperar o reforço da segunda dose para poder, assim, visitar familiares e sair do isolamento social com mais segurança.

“Com a vacina, a família pode se sentir encorajada a visitar esses idosos. Nesse momento, após a primeira dose da vacina, deve-se aguardar pelo reforço, que está sendo previsto de 3 a 4 semanas. Nos estudos que temos até o momento, a imunidade só passa a ser de maior eficácia a partir do reforço. A vacina é a medida mais importante para o controle da pandemia, mas além disso todos os outros cuidados devem ser mantidos”, explicou.

Publicidade

A médica Geriatra e Psiquiatra, Roberta França, explicou ainda sobre a necessidade de manter todos os protocolos sanitários mesmo após a vacinação da primeira dose.

“É muito importante que a gente entenda que a eficácia global da vacina está atrelada às duas doses. É claro que tomando a primeira dose nós começamos a criar anticorpos, já começamos a criar imunidade contra a covid-19, mas a nossa imunização completa está atrelada às duas doses. Então, depois que nós nos vacinarmos, a gente só começa a entender que estamos com os anticorpos depois de 30 dias da vacinação. Por isso a importância que nesse período a gente ainda mantenha todos os protocolos de saúde até aqui: o distanciamento social, evitar aglomerações, o uso de álcool em gel, lavar bem as mãos e, principalmente, o uso adequado das máscaras, cobrindo boca e nariz”, completou a médica.

Publicidade

Confira o novo calendário de vacinação da Prefeitura do Rio de Janeiro:

1/02 - Pessoas a partir de 99 anos

2/02 - Pessoas a partir de 98 anos

3/02 - Pessoas a partir de 94 anos

4/02 - Pessoas a partir de 92 anos

5/02 - Pessoas a partir de 90 anos

6/02 - Pessoas a partir de 90 anos

Publicidade

8/02 - Pessoas a partir de 89 anos

9/02 - Pessoas de 88 anos

10/02 - Pessoas de 87 anos

11/02 - Pessoas de 86 anos

12/02 - Pessoas de 85 anos

13/02 - Pessoas a partir de 85 anos

15/02 - Pessoas de 84 anos

16/02 - Pessoas de 83 anos

17/02 - Pessoas de 82 anos

18/02 - Pessoas de 81 anos

19/02 - Pessoas de 80 anos

20/02 - Pessoas a partir de 80 anos

Publicidade

22/02 - Pessoas de 79 anos

23/02 - Pessoas de 78 anos

24/02 - Pessoas de 77 anos

25/02 - Pessoas de 76 anos

26/02 - Pessoas de 75 anos

27/02 - Pessoas a partir de 75 anos

*Estagiária sob supervisão de Yuri Hernandes