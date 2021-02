O cartão será entregue aos responsáveis de cada aluno e será recarregada mensalmente com R$54,25. REPRODUÇÃO/INTERNET

Publicado 02/02/2021 18:09 | Atualizado 02/02/2021 18:17

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo anunciou, nesta terça-feira, um aumento na merenda dos alunos da rede municipal de Educação. Segundo a pasta, um cartão com R$ 54,25 será entregue aos responsáveis de cada aluno. Antes, a merenda era fornecida em kits de alimentos com valor de R$39,10, representando um aumento de 38,74%.

Os cartões com a nova quantia serão entregues aos estudantes em suas unidades de ensino. Cada cartão será recarregado mensalmente, enquanto a rede segue o modelo de ensino à distância. Quando for possível iniciar o ensino híbrido, o valor da recarga será reduzido pela metade, já que os alunos receberão a merenda na escola nos dias em que participar da aula presencial. Por fim, o cartão deixará de ser carregado uma vez que as aulas presenciais forem totalmente retomadas.

"Optamos pela troca da entrega dos alimentos por um cartão para que os pais tenham mais liberdade de escolher e comprar aquilo que for mais essencial na alimentação do seu filho", explica a secretária de Educação Lícia Damasceno. Ela lembra que a recarga feita no cartão corresponde à merenda que era oferecida nas escolas quando o ensino era presencial.

"Estamos trabalhando como uma verdadeira rede: as unidades escolares, a secretaria e a instituição financeira, tudo para agilizar a entrega dos cartões ainda neste mês de fevereiro, que é o primeiro mês do ano letivo", disse a secretária Lícia Damasceno. A relação com os alunos matriculados na rede municipal foi enviada ao Banco do Brasil e o calendário de entrega dos cartões ainda será divulgado.