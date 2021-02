Prefeitura monitora possível saída de blocos clandestinos no Carnaval Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 09:09 | Atualizado 04/02/2021 15:48

Rio - Com a proximidade do carnaval e a possibilidade de aglomerações, a Prefeitura do Rio afirmou que já começou a monitorar a possibilidade de blocos clandestinos saírem em meio à pandemia. Nesta semana, o prefeito Eduardo Paes revogou o decreto que estabelecia ponto facultativo na segunda-feira (15)

Em entrevista ao portal G1, Paes afirmou que a Secretaria Municipal de Ordem Pública monitora possíveis eventos que são marcados em redes sociais e conta com a polícia para evitar os tradicionais cortejos. "Nós já estamos fazendo um monitoramento, tomamos as medidas necessárias como suspender o ponto facultativo na segunda-feira de carnaval. A gente vai estar com a Guarda Municipal desligando o carro de som que tiver levando bloco. A polícia vai ter que agir junto. Se tiver um bloco que surja só na acústica, sem carro de som, a gente vai ter que coibir", informou ao portal.

Publicidade

O prefeito ressaltou que os grandes blocos já defenderam que a festa não seja realizada , mas ele ainda se preocupa com os "que surgem sem muita consciência". "O problema são essas coisas que surgem sem muita consciência. Então, nós vamos ter que ficar atrás disso. Briga de gato e rato, buscando punir, penalizar e atrapalhar a festa de quem quiser fazer a festa. A gente está trabalhando com essa hipótese."

LEIA MAIS: Blocos não oficiais do Rio decidem não sair para as ruas enquanto houver pandemia

Publicidade

No dia 21 de janeiro, Paes cancelou o "carnaval fora de época", previsto para julho . Na entrevista, ele contou que tem expectativas de remarcar a festa, se os números de covid-19 caíam consideravelmente até o meio do ano.

"Se Deus quiser, rolou [diminuição em] julho, eu faço os ensaios técnicos na avenida, não tem a menor dificuldade. Agora, o carnaval mesmo oficial não tem como ter. Pode criar uma coisa em cima da hora. Literalmente. Põe a escola [de samba] Em Cima Da Hora no negócio, e faz uma coisa. Mas não dá para programar isso com antecedência", cogitou.



A Polícia Militar do Rio informou ao O Dia que a estratégia para coibir blocos clandestinos durante o Carnaval ainda está sendo traçada em conjunto com o Governo do Estado e Prefeitura do Rio.