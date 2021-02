Dupla atira contra Gabriel Augusto Paes no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio Reprodução/ Arquivo pessoal

Rio - Imagens da câmera de segurança de um condomínio da Avenida Marechal Rondon registraram o momento em que uma dupla abordou e matou o motorista de aplicativo Gabriel Augusto Maravalhas Paes , de 32 anos, minutos antes das 5h da madrugada no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio.

A vítima aguardava uma passageira com a janela aberta no Spin Cinza, quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Gabriel tentou arrancar com o carro e os homens dispararam. Nenhum pertence do motorista foi roubado.

O síndico do prédio em que Gabriel aguardava disse que o motorista também era morador da região. As imagens de segurança foram recolhidas e entregues à polícia. O síndico denuncia alta incidência de assalto na região e diz que moradores já cobraram PM por mais patrulhamento.

" O motorista também residia na rua em um número próximo ao nosso. Ele parou na porta para esperar a moradora. Agora vamos ver nas câmeras como foi a dinâmica. Nós investimos nesse sistema de filmagem e de iluminação para melhorar um pouco a sensação de segurança. A região tem assaltos recorrentes, entre 2 e 3 por semana. Entendemos a realidade da PM, mas deveria haver um pouco mais de atenção para essa área. Já fizemos abaixo-assinado no ano passado", critica.

A Polícia Militar informa que, no início da manhã desta quinta-feira, policiais militares do 3ºBPM (Méier) foram acionados para verificar ocorrência na Avenida Marechal Rondon, altura do bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte da cidade do Rio. No endereço indicado, a equipe policial encontrou uma pessoa ferida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada e constatou o óbito no local. Ocorrência a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.



A perícia foi feita no local e o corpo, removido ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

Policial militar é baleado em assalto no Riachuelo



Paralela à Avenida Marechal Rondon, a Rua 24 de Maio também foi palco de violência na noite de quarta-feira. Um policial militar foi baleadoem uma tentativa de assalto no bairro Riachuelo, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o PM, que estava de folga, foi abordado por dois suspeitos em uma moto quando passava pela via.



A polícia informou que a dupla anunciou o assalto e o policial reagiu. Ele foi baleado no confronto e encaminhado para uma unidade de saúde particular da região. Não há informações sobre o estado de saúde do agente. Ainda segundo a PM, a moto e a arma do policial foram roubadas. Ninguém foi preso.

Motoristas realizam protesto após assassinato de colega

Motoristas de aplicativo realizam uma manifestação , na tarde desta quinta-feira, em frente ao número 300 da Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier, onde o colega de trabalho Gabriel Augusto Paes, de 32 anos, foi assassinado nesta madrugada enquanto aguardava um passageiro.

Eles cobram mais segurança para trabalhar e regras mais claras por parte das empresas que possam proteger os trabalhadores.