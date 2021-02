Por O Dia

Publicado 05/02/2021 14:12 | Atualizado 05/02/2021 17:53

Rio - Traficantes do, no bairro de Água Santa, na Zona Norte do Rio, ordenaram o fechamento do comércio na região, no início da tarde desta sexta-feira, em represália à operação da Polícia Militar, que deixou nove mortos na manhã de quarta-feira (3) . Comerciantes nas comunidades de Quintino e Piedade também foram impedidos de abrirem as portas. Moradores relataram na internet um intenso tiroteio por volta de 13h.De acordo com a corporação, todos os mortos durante o confronto tinham envolvimento com o crime e trocaram tiros com os agentes . "Tivemos este grande número de mortes por conta de marginais que resistiram duramente à ação policial. Mas tivemos quatro criminosos presos que se renderam por conta da operação policial", disse o porta-voz da PM, Major Ivan Blaz, ao RJTV 1, da Globo.