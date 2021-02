Cinco dos sete fuzis apreendidos ontem estavam com bandidos do Complexo do Chapadão Fotos: PMERJ / Divulgação

Publicado 09/02/2021 13:42 | Atualizado 09/02/2021 20:30

Rio - Equipes da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro apreenderam oito fuzis entre o fim da madrugada e a manhã desta terça-feira. As armas de guerra foram apreendidas em pontos distintos da cidade do Rio, em ocorrências na Ilha do Governador, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, e na Cidade de Deus, Zona Oeste.

Na primeira ação, no fim da madrugada, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizavam policiamento pelo bairro dos Bancários quando avistaram dois veículos em atitude suspeita. Ao tentar abordar os automóveis, os policiais foram atacados a tiros e houve troca de tiros. Neste momento, um dos carros colidiu contra um poste e o outro conseguiu fugir.

Após cessarem os disparos, os militares localizaram dois homens que estavam no automóvel e sofreram ferimentos devido à colisão. Os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Evandro Freire e se apresentaram como vítimas. Na ação, um fuzil, duas réplicas de fuzil, uma réplica de pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada na 21ª DP (Bonsucesso) para apuração dos fatos.

Já nas primeiras horas da manhã, equipes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento pelas imediações do Complexo do Chapadão , em Costa Barros, quando criminosos armados atiraram contra os policiais, gerando confronto. Em ação contínua pela Rua Fernando Lobo, as equipes apreenderam cinco fuzis. Dois criminosos feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Em Vila Isabel, por volta das 9h, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos realizavam policiamento pela comunidade quando, na esquina da Rua Petrocochino com Rua Senador Nabuco, criminosos armados atiraram contra os policiais, gerando confronto. O criminoso conhecido como 'Messi' foi atingido e socorrido ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu . Com ele foi apreendido um fuzil. Um segundo homem também foi preso.

O criminoso atingido, conhecido como 'Messi', era apontado como um dos chefes do crime organizado e do tráfico de drogas no Morro dos Macacos, possuindo 12 mandados de prisão em aberto em seu desfavor por crimes diversos como homicídio qualificado, tráfico de drogas, resistência, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e outros. O Portal dos Procurados do Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à prisão do bandido.

Ao longo da manhã, equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) apreenderam um fuzil, rádios comunicadores e drogas na Cidade de Deus, Zona Oeste. Além disso, quatro homens foram presos durante a operação.

Durante a tarde, moradores da comunidade fizeram uma manifestação e tentaram interditar vias da região . Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) seguiram em apoio para estabilizar o perímetro. Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) – através do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) – também foram acionados para reforçar o policiamento em toda a região. Durante as ações de apoio, equipes do BAC apreenderam duas pistolas e material entorpecente a ser contabilizado.

As ocorrências estão sendo registradas na 21ª DP (Bonsucesso), 39ª DP (Pavuna), 19ª DP (Tijuca) e 32ª DP (Taquara), respectivamente.