Publicado 11/02/2021 15:50

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para acompanhar a transferência de pacientes de covid-19 de Manaus, no Amazonas, para o Rio de Janeiro, com objetivo de acompanhar a adoção de cuidados necessários diante da nova variante em circulação e de verificar se houve descumprimento das regras de regulação de leitos.



O MPF pediu informações sobre a transferência ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e ao Hospital Federal do Andaraí (HFA). Os ofícios foram encaminhados na terça-feira (9).



Ao superintendente estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, George Divério, o MPF questionou quais são os termos da Cooperação Interestadual entre o Estado do Amazonas e o Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto a transferência dos referidos pacientes, e como se deu a vinda deles para o HFA. Quer saber também quais medidas estão sendo adotadas para garantir o isolamento dos pacientes e a segurança dos profissionais de saúde que os assistem e se estão sendo realizados exames específicos para a detecção da nova variante do coronavírus identificada em Manaus.

O MPF ainda questionou se foram transferidos pacientes para outros hospitais do Rio de Janeiro e se os que já chegaram foram regulados pelas Centrais de Regulação de Leitos Estadual e/ou Municipal.



Ao superintendente da Superintendência de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde, José Wilson Firmida Junior, e ao subsecretário Geral da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, José Carlos Prado, o MPF perguntou se os pacientes foram regulados pela Central de Regulação de Leitos, esclarecendo quantos foram recebidos no Estado do Rio de Janeiro e indicando os hospitais para os quais foram encaminhados.

