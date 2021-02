Policiais do 22º BPM interceptaram veículo com drogas na Av. Brasil, na altura de Irajá. Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 19:07

Rio - Policiais do 22º BPM (Maré) interceptaram, nesta segunda-feira (15), um veículo que transportava uma grande quantidade de drogas na Avenida Brasil, na altura de Irajá. Dois suspeitos foram presos na ação que contou com a ajuda do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O nome dos presos não foi divulgado e nem o total do material apreendido.

Em nota, a PM conta que os agentes tentaram abordar o veículo na via e os suspeitos fugiram, em um primeiro momento. Após um cerco juntamente com policiais do BPVE, as equipes localizaram e prenderam os dois suspeitos.

Publicidade

Segundo a PM, as drogas seriam levadas para a Comunidade do Espírito Santo, em Petrópolis.

#éDestaque #22BPM intercepta, na Av. Brasil (altura de Irajá), automóvel com grande quantidade de drogas que seriam levadas para uma comunidade de Petrópolis, na Região Serrana.

Dois criminosos foram presos na ação, que contou com auxílio do #BPVE.

Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/iuWFj32Pq7 — @pmerj (@PMERJ) February 15, 2021

Publicidade

A ocorrência está em andamento.