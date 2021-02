Conselho Federal de Farmacêuticos reforça que não há evidência significativa de eficácia da Ivermectina em pacientes com a covid-19. Divulgação / Prefeitura de Itajaí

Publicado 15/02/2021 19:53 | Atualizado 16/02/2021 12:32

Rio - O Portal Consulta Remédios registrou 686.425 buscas por ivermectina por habitantes da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2020, representando um aumento de 5.313,00% em relação a 2019. O remédio foi o mais procurado do ano, seguido pela azitromicina, com 276.892 buscas, e pela hidroxicloroquina, que teve 211.768 buscas, aumentando suas buscas em 7.000%. Apesar disso, os medicamentos não têm eficácia comprovada no tratamento contra a covid-19.

Segundo o relatório, também houveram aumentos consideráveis no estado do Rio, como um todo. Foi contabilizado quase 1,2 milhão de buscas pela Ivermectina, novamente estando em primeiro lugar e seguida pela azitromicina e hidroxicloroquina. Este último medicamento obteve um aumento de 7.650,30% em suas buscas, em comparação com as buscas de 2019.

De acordo com a farmacêutica responsável pelo Consulta Remédios, Francielle Mathias, o aumento nas buscas por esses remédios está diretamente ligado ao interesse das pessoas pelos supostos tratamentos para o coronovírus. Além disso, Francielle também relaciona o crescimento com a facilidade de se pesquisar a composição e comprar esses medicamentos de forma online.

Em nota, a Consulta Remédios destaca que a ivermectina passou a ser ainda mais requisitada por ter sua venda liberada de forma remota. Os demais medicamentos relacionados à covid-19 não apresentam essa mesma possibilidade e, por isso, tiveram um aumento expressivo nas buscas, mas não em suas vendas.

"O aumento da aquisição de ivermectina foi observado porque a azitromicina e a hidroxicloroquina, por exemplo, pertencem a portarias de medicamentos controlados, em que no caso a venda não é permitida de forma online. Já a ivermectina, que alternou em ser controlada e depois liberada, passou a ser mais procurada desta forma, tornando-se o medicamento com o maior número de aquisições em 2020", explica a farmacêutica.



A pandemia também trouxe um representativo aumento de novos usuários e vendas online. "O marketplace do Consulta Remédios que iniciou no segundo semestre de 2019 recebia em torno de 15 pedidos por dia, passou a receber mais de 100, sendo que diariamente também atingiram uma média de 2.500 redirecionamentos para o e-commerce de farmácias do Brasil. Hoje, a plataforma possui mais 120 milhões de usuários únicos, e a cada dia supera a marca de buscas e vendas", conta a farmacêutica responsável.

O Consulta Remédios é um portal do varejo farmacêutico do Brasil que registra consultas e intenções de compras de medicamentos, contando com 120 milhões de usuários únicos em seu banco de dados. O relatório produzido pelo site considera buscas por informações sobre o medicamento, pela bula e até por disponibilidade nas farmácias cadastradas ou pelo preço. Além disso, o site contabiliza intenções de compras, isto é, cliques para finalização da venda redirecionando para o site das farmácias cadastradas.