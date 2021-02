Casa de festas no Vidigal ainda estava lotada em seus três andares por volta das 6h30 desta terça Reprodução/TV Globo

Publicado 16/02/2021 11:18 | Atualizado 16/02/2021 12:48

Rio - Apesar das cenas de aglomerações flagradas nos dias de Carnaval em várias regiões do Rio, incluindo comunidades da cidade, a prefeitura admitiu a falta de capacidade para atuar em áreas dominadas por organizações criminosas. O secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, afirmou nesta terça-feira que não fará ações contra festas clandestinas em áreas dominadas por criminosos, como as favelas, para não colocar em risco a integridade da população.

O secretário deu a declaração em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, que exibiu novas cenas de aglomeração com centenas de pessoas na manhã desta terça-feira. Os eventos aconteciam, ao vivo, em duas casas de festas do Morro do Vidigal, na Zona Sul . Havia ainda outra festa marcada para as 15h desta terça.

"Esse estabelecimento já vem sendo monitorado e multas estão sendo aplicadas pelos eventos constatados de forma irregular naquela região. No entanto, a prefeitura não vai realizar ações que coloquem em risco a integridade física das pessoas que residem naquela comunidade, justamente por se tratar de uma área de influência do crime organizado", argumentou o secretário.

Carnevale acrescentou que uma ação policial nessas localidades poderia resultar em confronto com traficantes, colocando os moradores em situação de risco: "A operação em si demandaria um esforço policial com risco de enfrentamento. Então, além da vulnerabilidade sanitária que as pessoas irresponsáveis que estão realizando esses eventos estão provocando, haveria mais uma vulnerabilidade à integridade física das pessoas, que moram nessas regiões".

O gestor informou que novas notificações e autuações estão sendo realizadas e que essas informações serão encaminhadas às autoridades policiais para apuração de possíveis crimes. Entre eles, desobediência e infração de medidas sanitárias.