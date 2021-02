Vacinação contra covid-19 no Campus do Gragoatá, em Niterói Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 16/02/2021 13:23 | Atualizado 16/02/2021 15:00

Rio de Janeiro

Publicidade

O Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou, nesta segunda-feira, que a vacinação de novas faixas etárias será interrompida nesta terça-feira por falta de imunizantes.

O atraso em uma semana faz o município voltar ao cronograma previsto inicialmente. A cidade antecipou a vacinação das faixas etárias de 80 anos, que estavam previstas para terminarem no fim de fevereiro. No plano atual, as doses seriam aplicadas nos idosos com 75. A repescagem dos idosos com 80 anos ou mais, marcada para este sábado, também está suspensa.

Publicidade

Apesar da paralisação, o cronograma de aplicação da segunda dose para quem foi vacinado há 28 dias começou nesta segunda-feira. Os grupos atendidos são os internos em institutos de longa permanência e funcionários da saúde, que receberam a Coronavac no dia de São Sebastião. Para esse público, o secretário relembrou que é importante procurar a mesma unidade onde ocorreu a aplicação da primeira dose.

Niterói

Publicidade

A Prefeitura de Niterói está vacinando idosos com mais de 87 anos em seis policlínicas da cidade e em um posto drive-thru no Campus Gragoatá da UFF, em São Domingos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), havia estoque suficiente para o atendimento de mais essa faixa etária até o final da última segunda-feira (15).

Nesta terça-feira, os postos de vacinação de Niterói não abriram. Na quarta-feira, a vacinação poderá ser retomada, dependendo dos estoques restantes. A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, responsável pela distribuição das doses.

Publicidade

São Gonçalo

O município de São Gonçalo seguiu vacinando neste Carnaval e a expectativa é de que os postos atendam até o final da semana. Até o momento, o município não foi informado sobre a entrega de novas remessas.

Publicidade

Nesta terça-feira (16) e na quarta-feira de Cinzas (17), será a vez dos idosos a partir dos 83 anos e, na quinta-feira (18), entram os idosos a partir de 81 anos. Além dos idosos, profissionais de saúde com mais de 60 anos, que trabalham em hospitais da cidade ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outras cidades também podem se vacinar. São eles: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal. Não há previsão da chegada de novas vacinas.

As cinco unidades de saúde têm drive-thru e vão funcionar nesta terça-feira e na quarta-feira normalmente, sempre das 8h às 17h, para aplicação das vacinas. Os idosos com mais de 90 anos têm prioridade nas filas.

Publicidade

Maricá

Segundo a Prefeitura de Maricá, o município recebeu, até o momento, um volume de doses inferior ao solicitado à Secretaria Estadual de Saúde, encarregada de fazer a distribuição aos municípios. Sendo assim, o cronograma de imunização na cidade avança obedecendo cuidadosamente a essa proporção para evitar que seja interrompido.

Publicidade

Neste momento, estão sendo vacinados os profissionais de Saúde que atuam na linha de frente em unidades de urgência e emergência onde há risco de contágio, como é o caso dos hospitais Conde Modesto Leal e Che Guevara, da UPA de Inoã, dos polos de atendimento e do posto de emergência 24h Santa Rita. Além deles, estão recebendo as vacina, em domicílios, os idosos com idades acima de 95 anos. O estoque também é suficiente para a aplicação da segunda dose nos grupos prioritários que já receberam a primeira, como é o caso do pessoal de Saúde e dos indígenas.

Nova Iguaçu

Publicidade

A programação segue de forma gradual em Nova Iguaçu. Até o momento foram recebidas 28.020 vacinas de CoronaVac e da Oxford/Aztrazeneca, sendo que 20.555 foram separadas para aplicação da primeira dose e 7.465 para a segunda. Destas 20.555 doses, 5.110 de CoronaVac chegaram na última quinta-feira (11), enviadas pelo Governo do Estado.

Desde o dia 20 de janeiro, quando começou a imunização na cidade, até a sexta-feira (12), foram utilizadas 10.612 vacinas do total, sendo 7.580 para primeira dose e 3.032 para segunda. A expectativa é que o estoque atual de vacinas seja suficiente para vacinar o público-alvo acima de 80 anos até o final de fevereiro.

Publicidade

Entre segunda-feira (15) e sexta-feira (19) a Secretaria Municipal de Saúde vai imunizar os idosos entre 84 e 89 anos, além dos idosos acima de 90 que ainda não se vacinaram nas duas primeiras semanas de campanha.

Magé

Publicidade

Magé segue com a vacinação da segunda dose dos profissionais de saúde da rede de urgência e emergência e dos idosos e deficientes institucionalizados. Após o feriado do Carnaval, será divulgado o calendário para continuação da aplicação da primeira dose em idosos.

Duque de Caxias

Publicidade

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC), informou que os números atualizados, na sexta-feira (12), registram que cerca de 24.700 pessoas receberam a vacina contra a covid-19 no município. A SMSDC informa ainda que desde o dia 8 de fevereiro, quando deu início a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac no município, já foram alcançados mais de 4.600 profissionais de saúde das unidades da rede municipal, estadual e privada de Duque de Caxias.

Quanto à vacinação de idosos com 80 anos ou mais, a SMSDC esclareceu que a aplicação da primeira dose a este grupo etário será retomada, assim que novas doses chegarem ao município e de acordo com o quantitativo disponível para este fim.

Publicidade

A prefeitura destaca ainda que, neste momento, a prioridade é a aplicação da segunda dose dos profissionais de saúde e que a continuidade do cronograma municipal de vacinação para os outros grupos prioritários, depende do envio de novas doses de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Itaboraí

Publicidade

Segundo a Prefeitura de Itaboraí, o estoque de vacina é para garantir cada fase que o município planeja, isto é, neste momento, vacinar os idosos acima de 85 anos. “Até o momento o estoque nunca foi zerado antes de recebermos uma nova remessa de vacina”.

Segundo o município, a remessa de novas doses é programada pela Secretaria Estadual de Saúde. O calendário do município está seguindo a programação do Ministério da Saúde e da SES e, a partir de quarta-feira até sexta-feira, serão vacinados os idosos acima de 85 anos.

Publicidade

Queimados

A Prefeitura de Queimados informou que está trabalhando com transparência e compromisso com a população. “Fizemos um planejamento com as doses de vacina recebidas. Aplicamos a primeira dose, já reservando a segunda, do estoque que temos, por não saber quando receberemos mais. Desta forma, não deixamos de imunizar o público alvo que tem sido vacinado até o momento. Ainda nesta semana começaremos a vacinar os idosos a partir de 85 anos”.

Publicidade

Belford Roxo

O município de Belford Roxo informou que dispõe ainda de algumas doses para continuar a campanha e, à medida que novas doses forem chegando, a vacinação será intensificada.

Publicidade

Nesta segunda fase, a cidade já vacinou idosos com mais de 90 anos. Para os idosos de 80 a 89 anos, a imunização vai até quinta-feira (18) em oito policlínicas.

Mesquita

Publicidade

Mesquita recebeu em janeiro 1.660 doses da vacina Coronavac e 1.510 doses da vacina Astrazeneca. No dia 3 de fevereiro, chegaram mais 1.940 doses da vacina Coronavac, sendo 1.660 destas direcionadas para a segunda dose dos primeiros vacinados e sobrando 280 doses para a primeira aplicação. Além destas, no mesmo dia, chegaram outras 280 doses da vacina Astrezeneca. Na quinta-feira (11), chegaram mais 1.250 doses da Coronavac. Até agora, foram vacinadas cerca de 3.400 pessoas em Mesquita.

Mesquita segue na primeira fase de vacinação, mas já com um calendário pré-definido para a vacinação de idosos ao longo do mês de fevereiro. O município segue imunizando os profissionais de saúde e já foram realizadas as imunizações referentes às residências terapêuticas e idosos residentes em instituições de longa permanência. A Secretaria Municipal de Saúde começou a imunizar os idosos – de maneira geral – no dia 1º de fevereiro, dividindo a cada semana uma faixa de idade. Na primeira semana de fevereiro, foram vacinados apenas aqueles acima de 95 anos. Na segunda semana de fevereiro, foi a vez de vacinar os idosos acima de 90 anos. Nesta semana, os idosos acima de 85 anos começarão a ser imunizados (a partir de quarta-feira, ao meio-dia). E assim, sucessivamente, enquanto durarem as doses recebidas pelo município. Além disso, já estão sendo vacinados também os idosos acamados que são assistidos pelo Programa Melhor em Casa, da Saúde de Mesquita.

Publicidade

A vacina para covid-19 está disponível em dois locais na cidade: na Clínica da Família Jacutinga, na Rua Barão do Rio Branco s/nº, e na Clínica da Família São José, que fica na Avenida União 676, em Santa Terezinha. Em ambas, o horário é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e é preciso apresentar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência. Profissionais de saúde de linha de frente que ainda não foram vacinados devem apresentar também a carteira do respectivo conselho profissional.

Nilópolis

Publicidade

A Prefeitura de Nilópolis continua com o calendário de vacinação dos idosos. Esta semana estão sendo imunizados idosos na faixa dos 90 aos 94 anos e profissionais de saúde, além dos idosos e profissionais de saúde já vacinados que estão recebendo a segunda dose.

Na terça-feira (16), a vacinação foi interrompida. Mas retoma na quarta-feira (17) e segue até sexta-feira (19). Na quinta-feira passada (11), o município recebeu mais 1.500 doses da vacina da CoronaVac.

Publicidade

Segundo a prefeitura do município, as equipes do programa Melhor em Casa estão visitando os idosos que moram em instituições de longa permanência e pessoas que estão em residências terapêuticas, como determina o Plano Nacional de Imunização (PNI).

*Estagiária, sob supervisão de Gustavo Ribeiro