Publicado 17/02/2021 14:59

O delegado disse que os parentes de Matheus Filipe serão convocados, ainda nesta semana, para fazer a coleta de matéria genético, para que a delegacia realize o exame de DNA, a fim de identificar o corpo. Os resultados deste exame podem demorar até 30 dias para serem entregues, mas o delegado afirma que esta será a prioridade da DHNSGI.

Policiais do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão (São Gonçalo) encontraram o corpo no banco traseiro de um carro, em um terreno baldio, na Rua Líbano Ferreira, no bairro Monjolos, após receberem uma denúncia anônima. Segundo o delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet, o exame odontológico que já foi realizado é inconclusivo, logo, não foi possível identificar o corpo.

Familiares e amigos fazem mobilização e buscas pelas redes sociais

Há 6 dias, o desaparecimento do fuzileiro naval Matheus Filipe mobiliza familiares e amigos. Consternada, a irmã do militar, Andressa Coelho, disse ao DIA que a família, até o momento, não tem nenhuma informação sobre onde ele possa estar ou ter ido na noite de quinta-feira. Ela contou, bastante abalada, que todos os familiares e amigos estão muito mal com o desaparecimento de Matheus.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos compartilharam publicações sobre o fuzileiro naval, pedindo que quaisquer informações sejam enviadas por telefone. Algumas pessoas, em solidariedade, também enviaram orações e descreveram Matheus como um jovem trabalhador e pai de família.

"Estou em oração para que você apareça logo e bem", postou uma amiga de Matheus no perfil do Facebook. "Espero que esteja tudo bem e você volte logo. Qualquer informação entrem em contato", pediu outra amiga do rapaz.

"Que Deus o traga para sua família sã e salvo que o anjo da guarda o proteja, estou em oração pela família. Deus o proteja de todo o mal", comentou um amigo do jovem em uma publicação.