Rio - Durante o feriado prolongado de Carnaval, 15,6% dos motoristas abordados na Operação Lei Seca apresentaram sinais de embriaguez. Foram abordados, ao todo, 1.333 motoristas, dos quais 207 foram reprovados no teste do bafômetro. As blitzes aconteceram durante o dia e à noite.

"Apesar deste ano não ter acontecido as tradicionais festas de carnaval, desfile de blocos de rua e Sapucaí, foi grande o deslocamento de pessoas nas ruas durante o feriado prolongado.Este elevado número de pessoas que insistem em dirigir alcoolizadas é um problema de comportamento social que precisa ser mudado", alerta o Superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marcelo Rocha.

Somente em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos,o percentual de alcoolemia foi de 26,3%: de 171 motoristas abordados, 45 tiveram sua carteira de habilitação suspensa.

Durante o Carnaval, foram realizadas blitzes de fiscalização nas principais rodovias estaduais, em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Além dasações de fiscalização, o trabalho de conscientização também foi intensificado durante o período para alertar a população sobre o perigo da mistura de álcool e direção.

"Estamos nas ruas, todos os dias, dia e noite, para evitar que estes motoristas alcoolizados provoquem acidentes. Há quase 12 anos a Lei Seca vem reforçando a mensagem para que o motorista nunca dirija depois de beber, diz o superintendente.