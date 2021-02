Estação de Gramacho WhatsApp O DIA

Publicado 18/02/2021 07:38 | Atualizado 18/02/2021 07:52

Rio - A manhã desta quinta-feira foi de transtornos para os passageiros da SuperVia. Por causa de problemas no sistema de rede aérea nas proximidades da estação Campos Elíseos, as operações no trecho entre as estações Gramacho Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim estão temporariamente suspensas.

Já a circulação é normal no trecho entre Central e Gramacho.

A SuperVia informou que "está trabalhando para normalizar a situação o mais breve possível. Os clientes estão sendo informados pelo sistema de áudio dos trens e estações".

Nas redes sociais, os passageiros reclamam. "Complicado não ter trem né? Vamos ajeitar isso aí", pediu uma usuária. "Isso é um absurdo e falta de respeito com os passageiros que precisam desses trens", comentou outro.