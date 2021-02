Luzes coloridas na Passarela do Samba homenageiam agremiações e os mortos pela covid-19 Beth Santos/Prefeitura do Rio

Por MARTHA IMENES

Publicado 20/02/2021 06:00

Sem a euforia e os preparativos do Desfile das Campeãs, que ocorreria hoje, a Marquês de Sapucaí deu - e tem dado - lugar a um outro desfile: o dos Campeões da Vacina. Neste não Carnaval por conta da pandemia de coronavírus, vários pontos de vacinação foram espalhados pela cidade além dos postos fixos de vacinação: são os drive-thrus. Um deles, que fica na Passarela do Samba, recebeu no dia 13, sábado de Carnaval, baluartes de escolas de samba e a população em geral, com mais de 85 anos para receber o imunizante contra a covid-19.



Personalidades ilustres no mundo do samba, como Hildemar Diniz, o Monarco, e Marsília Lopes, da Portela; Lizette Prazeres, do Império Serrano; e Edna Praxedes, da Viradouro, foram vacinados no Sambódromo no dia 13. Já os ícones Nelson Sargento, da Mangueira; Martinho da Vila (Isabel) e Elza Soares, que tinha um samba para disputar na Mocidade Independente de Padre Miguel, também foram imunizados, mas em locais distintos. Nelson Sargento recebeu a dose no Palácio da Cidade, Elza Soares, em Copacabana; e Martinho da Vila no Parque Olímpico.



O Sambódromo, além de servir de posto drive-thru de vacinação contra a covid-19 também inovou nesse Carnaval com um show de luzes nas cores das escolas de samba em homenagear às agremiações e a todas as vítimas fatais da doença.



O DIA fez uma coletânea do que representou esse momento para os sambistas e ouviu os apelos dos mais velhos para que as pessoas se conscientizem da necessidade de distanciamento social, uso de álcool gel e máscara. Confira o que dizem os mestres!

Monarco foi Imunizado no Sambódromo Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicidade

Monarco, 87 anos

"A vacina é essencial nesse momento de dor. Vem para nos tirar dessa situação. Perdi muitos amigos. Espero que Deus ilumine eles. Vamos nos vacinar, para acabar com isso. O povo quer alegria. Carnaval tem muitos por aí! A vida é uma só. Vacina sim. Esse é o meu apelo"

Publicidade

Edna Maria Praxedes, da Unidos do Viradouro, recebeu a vacina no Sambódromo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Edna Praxedes, 86 anos



Publicidade

"Para nós que passamos tanto tempo aqui no Sambódromo, é uma emoção diferente. Não via a hora. Tomara que essa fase passe logo. Quero logo voltar para a quadra e desfilar até os 100 anos"

Lizette José dos Prazeres,85 anos, é componente da Escola de Samba, Império Serrano Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicidade

Lizette dos Prazeres, 85 anos

"Só de estar aqui no Sambódromo já estamos felizes. Estava com saudade. Lembro dos carnavais passados, das festas. Que isso possa voltar logo com a vacinação".

Publicidade

Sambódromo recebeu personalidades do Carnaval para vacinação. Na foto, a baluarte da Portela, Marsília Lopes, de 85 anos Estefan Radovicz / Agência O Dia

Marsília Lopes, 85 anos

Publicidade

"A primeira coisa que vou fazer será visitar a quadra da Portela. Não vejo a hora"

Compositor mangueirense Nelson Sargento, de 96 anos, também foi imunizado Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicidade

Nelson Sargento, 96 anos



"Estou lendo muito e pintei três quadros na pandemia. Estou com alguns para vender. Mas estou sentindo falta da música. Estou aqui para ser vacinado e poder trabalhar"

Publicidade

Elza Soares é vacinada segurando a bandeira do Brasil Reprodução

Elza Soares, 90 anos

Publicidade

"Posso voltar para o meu mundo, sair de dentro de casa. Estamos atravessando uma fase muito difícil. É preciso ter consciência"



Martinho da Vila é vacinado contra a covid-19 Reprodução Internet

Publicidade

Martinho da Vila, 83 anos

"Estou feliz de ter sido vacinado porque me sinto mais protegido. Vou tomar a segunda dose dia 16 de março. Todo mundo deve tomar"