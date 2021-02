Operação contra a narcomilícia em São Gonçalo tem pelo menos 15 presos Divulgação / Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) realiza, na manhã desta sexta-feira, uma operação contra narcomilícia que atua no Complexo do Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) atuam na região e até o momento 15 pessoas foram presas e um homem foi morto em confronto.

De acordo com as investigações da especializada, a quadrilha atua no tráfico de drogas na região, além de outros crimes como: extorsões contra grandes fábricas, empresas e comércios da região, roubos de carga, exploração de transporte ilegal de passageiros e de sinal de TV e internet, comércio ilegal de gás e água, parcelamento do solo urbano.

A polícia também já identificou o chefe da quadrilha.