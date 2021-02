Corpo de menino de 14 anos morto no Morro do Fubá será enterrado nesta quarta

Familiares de Ray Pinto Faria, de 14 anos, acusam a Polícia Militar pela morte do jovem em comunidade na Zona Norte do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:54

Sem recursos para o sepultamento do adolescente, orçado em R$ 3 mil, a família pediu ajuda à ONG Rio de Paz, que vai contribuir com os custos.

Entenda o caso

A família de Ray acusa a PM pela morte do adolescente. Segundo os parentes, o menino estava no portão de casa quando foi abordado e levado pelos agentes. Eles afirmam que passaram algumas horas sem saber do paradeiro de Ray, até receberem a informação de que o adolescente estava no Hospital Municipal Salgado Filho, onde foi encontrado morto por sua mãe.

"Às 6h da manhã (de segunda-feira), me disseram que teriam abordado o Ray na porta de casa e saído à pé com ele na comunidade. Saí de casa, falei com a minha prima e ela já estava à procura do Ray. Os policiais disseram que não tinham pego nenhuma criança. Andamos de ponta a ponta da comunidade e não conseguimos achá-lo. Nós encontramos o Ray com dois tiros, no Salgado Filho, com outros dois mortos. Ele chegou no hospital como bandido. Foi pego por policiais na porta de casa", disse o primo do garoto Lucas Isaías.

Agora, a família cobra Justiça. "Ray não era cobrador de imposto. Não era miliciano. Era mais um morador que a Polícia Militar matou", disse o primo. Queremos Justiça porque Ray era uma criança com uma vida toda pela frente. Hoje foi com a minha família, amanhã pode ser com outras", declarou. O adolescente estudava em Madureira e sua mãe havia acabado de buscar o kit escolar, segundo o parente.

Segundo o primo, os policiais levaram o equipamento de câmera de segurança de uma padaria da comunidade que poderia ajudar a esclarecer o caso.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Policiais da DH estiveram no Morro do Fubá nesta terça-feira para uma perícia. O objetivo é descobrir de onde partiram os disparos que mataram Ray. O resultado deve sair em pelo menos dez dias.