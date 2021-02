124ª DP de Saquarema Foto: Divulgação

Rio - Um homem, acusado de tentar matar um policial militar espancado em 2019, foi preso na noite desta quarta-feira (25) por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na RJ-106, Km 47, altura de Saquarema, Região dos Lagos.



Segundo a PM, policiais realizavam um patrulhamento na região quando suspeitaram e abordaram um veículo de aplicativo. Ao consultar a documentação do passageiro, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ele.



Ainda segundo os PMs, o acusado confessou que se escondia no distrito de Figueira, também Região dos Lagos do Rio, e que estava tentando mudar de esconderijo após a divulgação de um cartaz do Portal dos Procurados com o seu rosto.

Wellington Borghesi de Oliveira, de 25 anos, e Thiago Amaral de Almeida, de 22. Eles são suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de duas vítimas, sendo uma delas o cabo PM Rodrigo Medina Coelho. A Polícia Militar ainda não confirmou qual dos dois foi preso. Na terça-feira (23), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a 13ª DP (Copacabana) com informações que pudessem levar às prisões de. Eles são suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de duas vítimas, sendo uma delas o cabo PM Rodrigo Medina Coelho. A Polícia Militar ainda não confirmou qual dos dois foi preso.

Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, na Zona Norte, o cabo Rodrigo Medina, estava à paisana em frente a um quiosque e assistia um bloco pré-carnavalesco em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em 2019, quando houve um desentendimento entre pessoas que estavam no evento.

O acusado foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema) e está a disposição da Justiça.