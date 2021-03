Rio de Janeiro 01/03/2021 - Família e amigos pedem justiça em enterro de jovem Arilson Santiago morto durante tiroteio em São Gonçalo. Na foto acima a esposa Thamires. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:02 | Atualizado 01/03/2021 20:03

Arilson Santiago, de 21 anos, cemitério Parque Nicteroy, em São Gonçalo, por volta das 16h.

Rio - Nesta segunda-feira (1), familiares e amigos se despediram e pediram justiça pela morte do frentista, de 21 anos, morto durante um tiroteio no bairro de Tribobó, em São Gonçalo. O enterro aconteceu no, em São Gonçalo, por volta das 16h.

Família e amigos pedem justiça durante enterro de frentista morto durante tiroteio em São Gonçalo. #ODia



Crédito: Luciano Belford pic.twitter.com/nNYZM5TlZU — Jornal O Dia (@jornalodia) March 1, 2021

Publicidade

Inconformado com a morte de Arilson, o pai de um dos melhores amigos do frentista, que não quis se identificar, disse ter esperança que o culpado seja julgado. “Eu tenho esperança que tenha justiça, eles [policiais militares] têm que pagar pelo que estão fazendo. A PM está despreparada, estão matando inocentes, o garoto era de família e estava saindo para trabalhar”, disse o amigo da família.

Arilson Santiago foi enterrado na tarde desta segunda-feira (1), no cemitério Parque Nicteroy, em São Gonçalo Luciano Belford

Publicidade

Arilson deixa a esposa Thamires, grávida de cinco meses. A jovem espera uma menina. O pai e a mãe de Arilson compareceram ao enterro, mas estavam muito abalados para falar com a imprensa.



Família culpa policiais militares pela morte do frentista

Publicidade

Os moradores da região alegam que não houve confronto, mas sim um único tiro . "Foi um tiro único e fatal, todo dia 5h30 e 6h da manhã eles estão lá. Dão tiros todo dia. Domingo, sábado, dia de semana... É comum eles estarem ali. E se fosse em horário escolar? Ontem foi um, amanhã pode ser dois e três, quando isso vai acabar?", desabafou Ana Carolina Santiago, irmã de Arilson Santiago.

PMs negam que tenham iniciado o confronto na região

Publicidade

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) informou, nesta segunda-feira (01), que policiais do 7º BPM (São Gonçalo), envolvidos no tiroteio que terminou com a morte do jovem Arilson Santiago, 21 anos, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (28), mantiveram a versão inicial que a equipe foi atacada por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos da região.

Especialista aponta que policiais só deveriam fazer uso da arma em situações de risco



O DIA procurou o professor Ignácio Cano, especialista na área de segurança pública e membro do Laboratório de Análise da Violência da Uerj, para examinar a atuação dos policiais registrada pela câmera de segurança. Segundo o pesquisador, não é possível identificar exatamente se os disparos foram feitos por policiais ou não.



"Se a polícia estiver atirando nessa posição, longa distância, essas pessoas na motocicleta não representam uma ameaça direta ao policial. Então não tem nenhuma justificativa para atirar, [pois] os disparos a essa distância podem colocar também outras pessoas atrás e os motoristas em risco", afirmou Ignácio.



Ele também mencionou que o uso da arma neste contexto não seria correto. "É absolutamente inapropriado o uso da arma [neste contexto], se é que a polícia atirou nesse momento, como parece no vídeo, embora não se veja o momento exato do suposto disparo do policial", concluiu.



Questionado sobre qual deveria ser o procedimento padrão para a atuação policial no contexto deste vídeo, o professor disse que os agentes deveriam ter se aproximado sem efetuar disparos, e que os policiais só podem atirar se a vida de alguém estiver em perigo.