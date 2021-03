Governador em exercício, Cláudio Castro Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:24





Com a decisão já publicada no Diário Oficial, Serafini disse que vai trabalhar para que o veto seja derrubado na casa. O parlamentar ressaltou que outros governadores negociam a aquisição de vacinas complementares ao PNI. Rio - Após o veto do governador em exercício, Cláudio Clastro (PSC ), ao projeto de lei que autorizava o governo do Rio comprar vacinas contra a covid-19, deputados e vereadores do PSOL repudiaram a decisão do chefe do Executivo Estadual. De autoria do deputado estadual Flavio Serafini (Psol), Castro justificou o veto dizendo que a Secretaria de Estado de Saúde tem buscado manter alinhamento ao Programa Nacional de Imunização, na perspectiva do fortalecimento de sua centralidade técnica e operacional na coordenação da Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, fortalecendo as medidas adotadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).Com a decisão já publicada no Diário Oficial, Serafini disse que vai trabalhar para que o veto seja derrubado na casa. O parlamentar ressaltou que outros governadores negociam a aquisição de vacinas complementares ao PNI.

"Infelizmente o governo do Estado do Rio resolveu assumir uma posição de paralisia diante da realidade de uma pandemia que já matou dezenas de milhares de pessoas no nosso estado. Vamos insistir na tese de que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem que se juntar aos demais governadores e, diante da incapacidade do Governo Federal de garantir acesso rápido às vacinas, buscar acesso a vacinas que sejam complementares ao PNI", defendeu Serafini.

Nas redes sociais, Marcelo Freixo comentou a ação do governador:"ABSURDO! O governador Cláudio Castro acaba de vetar o projeto de @serafinipsol que permite a compra de vacinas pelo RJ. Está prejudicando a população só p/ não desagradar os negacionistas da família Bolsonaro. Vergonha. A Assembleia Legislativa do Rio tem que derrubar esse veto".

"Com essas medidas, o governador @claudiocastroRJ só demonstra de que lado está: do lado da política nefasta e criminosa de Bolsonaro e não do lado de salvar vidas. Ele será responsabilizado por isso! Lamentável", lamentou o deputado estadual Eliomar Coelho.

A deputada estadual Renata Souza também se posicionou. "Escandaloso. O governador precisa garantir condições mínimas para comprar vacinas e salvar a vida das pessoas. A Alerj já aprovou, mas a ação do gov. em vetar essa lei humanitária reforça o descaso com as mais de 33 mil famílias que perderam seus entes queridos no Rio de Janeiro", disse a parlamentar.

"Um importante projeto que simplesmente autoriza - não obriga - a compra de vacinas fora do PNI foi vetado sob o argumento de aumento de despesa para o Governo do Estado. Só um toque, Cláudio Castro: as vacinas salvam vidas!", acrescentou o vereado William Siri.

"Cláudio Castro vetou o projeto do PSOL que autorizava o estado do Rio a comprar vacinas fora do Programa Nacional de Imunizações. O governador deve estar completamente por fora da realidade da pandemia no Rio, que abriga a cidade com o maior número de óbitos por Covid no país", destacou Tarcísio Motta.