Número de tiroteios no mês de fevereiro

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 12:16

fotogaleria Rio - A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) informou, nesta quarta-feira, que o número de disparos com arma de fogo cresceram no Estado do Rio no mês de fevereiro e tem acréscimo de 58,71% frente ao mês de janeiro de 2021. De acordo com o relatório, a Praça Seca foi o bairro que registrou a maior quantidade de tiros. Desde o início do ano, o Estado já registrou 410 ocorrências envolvendo tiroteios/disparos.

A plataforma apontou que no mês de fevereiro o destaque ficou para os bairros da Praça Seca, Tijuca e Cidade de Deus. Já entre as cidades, Rio de Janeiro, Belford Roxo e Niterói ficaram com a primeira, segunda e terceira colocação respectivamente, ajudando no expressivo número de tiroteios em fevereiro com 244 em todo o Estado.

Na Praça Seca, moradores sofrem há dias com os intensos confrontos entre milicianos e traficantes pela disputa do território. Em janeiro, traficantes do Morro do 18, em Piedade, entraram na comunidade e expulsaram a milícia. Dias depois, segundos moradores, os milicianos retornaram para o Morro da Barão e, desde então, há conflitos entre eles no local.

Nesta quarta-feira, moradores da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, amanheceram ao som de tiros e impossibilitados de sair de casa . A Polícia Militar realiza uma operação na comunidade que têm como objetivo a apreensão de armas e entorpecentes, a prisão de criminosos em flagrante ou com mandados de prisão em aberto e a coibição do crime organizado naquela localidade.

Top 10 dos bairros com maiores índices de tiroteios em fevereiro em 2021:

- Praça Seca: 18

- Tijuca: 13

- Cidade de Deus: 12

- Senador Camará: 11

- Madureira: 9

- Brás de Pina: 9

- Vila Kennedy: 9

- Rio Comprido: 7

- Vila Isabel: 6

- Quintino Bocaiuva: 5

Top 10 dos municípios com maiores índices de tiroteios em fevereiro em 2021:



- Rio de Janeiro: 179

- Belford Roxo: 35

- Niterói: 10

- Mesquita: 5

- São Gonçalo: 4

- Angra dos Reis: 3

- Arraial do Cabo: 2

- Campos dos Goytacazes: 2

- Nova Iguaçu: 2

- Duque de Caxias: 2