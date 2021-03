Arilson Santiago Pinto, 21, anos, foi morto em São Gonçalo Reprodução/ TV Globo

Por Karen Rodrigues*

Publicado 03/03/2021 14:44

Rio - A Polícia Civil está aguardando os resultados dos exames periciais para definição das futuras diligências no caso do frentista Arilson Santiago, de 21 anos, vítima de bala perdida, no último domingo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em vídeo registrado por câmera de segurança, quatro policiais estavam realizando ação próxima ao local em que Arilson foi atingido . As investigações estão em andamento pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet, da DHNSG, no momento, ainda serão analisados o exame pericial do carro onde a vítima estava, o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML), para definir se o projétil que atingiu a Arilson foi apreendido, e a análise das imagens, para verificar se houve tiroteio.

"Estamos acionando os órgãos do instituto de criminalistas do IML para haver uma celeridade na confecção desses laudos para a gente poder determinar as futuras diligências", disse.

De acordo com informações da Civil, as armas dos policiais militares que participaram da ação foram recolhidas para confronto balístico. "Os agentes realizam diligências e coletam informações para esclarecer o caso e identificar a autoria do crime", informou em nota.



Arilson Santiago era frentista e estava indo trabalhar quando foi atingido nas costas por uma bala perdida. O jovem chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com Aristides Pinto, pai da vítima, Arilson iria ser pai e tinha o sonho de ser jogador de futebol. O pai afirma que não houve troca de tiros no local. "Não teve troca de tiros, só o policial atirou e pegou no meu filho. Eu não consigo nem relatar como tem sido esse momento", disse emocionado. O jovem foi enterrado nesta segunda-feira.

