Os pontos de vacinação contra a covid-19 da cidade do Rio terão um horário de funcionamento diferente neste sábado (6): das 8h às 12h. Idosos com 78 anos ou mais, que ainda não receberam o imunizante, estão aptos a serem vacinados.

A vacinação acontece nos Centros Municipais de Saúde, Clínicas da Família, no Planetário da Gávea e no Museu da República, no Catete. Também é possível receber o imunizante nos postos com modelo drive-thru. Confira:

Para a próxima segunda-feira (8), a Prefeitura do Rio confirmou o início da vacinação para idosos a partir de 77 anos. Para ser vacinado, é preciso levar identidade, número do CPF e, se possível, a carteira de vacinação. Também é importante guardar o comprovante de vacinação, que será usado para receber a segunda dose.

O sábado será destinado à vacinação de idosos com 78 anos ou mais, que não conseguiram se vacinar durante a semana.