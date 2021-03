Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Divulgação

Publicado 07/03/2021 11:39 | Atualizado 07/03/2021 12:01

Rio - O dono de uma lanchonete morreu ao ser baleado em um assalto, na noite de sábado, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A esposa dele e uma mulher foram baleadas durante a ação. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher em um veículo foi abordada por homens armados na Rua Cardeal Sebastião Leme e, um dos assaltantes atirou contra a motorista, que foi atingida no rosto por estilhaços.

Na sequência, os criminosos, que conseguiram roubar o carro da mulher, assaltaram a lanchonete. Duas pessoas acabaram baleadas, o proprietário do local foi atingido no abdômen e a sua esposa foi ferida na mão. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas o homem não resistiu.

Segundo boletim divulgado pela unidade de saúde, neste domingo, as duas mulheres permanecem internadas com quadro de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. A perícia foi realizada e diligências estão sendo realizadas.