Alerj analisa projeto de lei que prevê mudanças no horário dos vagões exclusivos para mulheres

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:22 | Atualizado 08/03/2021 11:46

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) deve votar, nos próximos dias, o projeto de lei que prevê alterações nos horários de vagões femininos no metrô e no trem. O projeto do deputado Noel de Carvalho (PSDB) foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (5).

O parlamentar defende que os vagões destinados exclusivamente a mulheres devem funcionar em tempo integral, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e não apenas em horário de pico, entre 6h e 9h e 17h e 20h, como diz a Lei 4.733 de 23 de março de 2006.

Deputado estadual Noel de Carvalho

"A lei que destina espaços exclusivos para mulheres nos trens e metrôs surtiu efeito positivo. Deste modo, as mulheres se sentirão mais seguras em qualquer horário que necessitem pegar um desses transportes", explicou Noel.