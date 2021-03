No dia 23 de fevereiro, motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação no Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - Os motoristas de aplicativos, motociclistas e caminhoneiros programaram uma manifestação no Centro do Rio para esta terça-feira, contra aumento do preço dos combustíveis e o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é o maior do país.

De acordo com a Central Brasileira dos Trabalhadores, os manifestantes irão se concentrar às 11h em frente ao centro Cultural Sulamerica. Eles sairão da Praça da Bandeira às 11:10h em carreata passando pela Cinelândia, com parada em frente a Alerj e finalizando no prédio da Petrobras.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Aplicativos (SindMobi), Luiz Correa, a principal reivindicação dos motoristas é o reajuste no preço recebido pelas corridas. "A gente não tem reajuste desde 2016, pelo contrário, o valor pago por quilômetro pelas empresas só tem diminuído. Eles pagavam R$ 1,9 e R$ 1,20 por quilômetro rodado, agora a realidade é que cada dia que passa esse valor tem caído. Ainda criaram uma modalidade que dá 17% de desconto e o motorista ganha R$0,80 centavos por quilômetro".