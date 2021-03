Por O Dia

Publicado 09/03/2021 00:00

A solidariedade também vence a pandemia! Amanhã, a tradicional parceria da Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hemorio realizam mais uma edição da campanha de doação de sangue, no auditório do Hospital Municipal de Magé, das 10h às 15h.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Magé, a parceria é de grande importância para a cidade, pela necessidade crescente de abastecer os estoques do banco de sangue. Até mesmo porque o Hemorio está enfrentando uma maior demanda de hemocomponentes. Todas as medidas preventivas à Covid-19 serão adotadas para proteção dos doadores e dos profissionais de saúde que atuam na coleta.

Todo o sangue doado é separado em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas, plasma, o que beneficia ainda mais pacientes através da doação. Cada bolsa de sangue pode salvar quatro vidas, segundo dados do Hemorio. O Hospital Municipal de Magé faz, em média, 80 a 120 transfusões mensais, além de distribuir bolsas de sangue para todas unidades do município.

Para ser doador, é preciso estar bem de saúde; pesar acima de 50 kg; ter entre 16 e 69 anos; apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em território nacional. Menores de idade precisam de uma autorização do responsável, disponibilizada no site www.hemorio.rj.gov.br, que também oferece outras informações.