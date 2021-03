Prefeitura realizou fiscalizações pela cidade do Rio devido ao decreto de medidas restritivas em combate à covid-19 Divulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:50 | Atualizado 09/03/2021 14:04

Rio - Após quatro dias de fiscalizações do novo decreto, a Prefeitura registrou 3.136 autuações, com 271 multas a estabelecimentos e 32 interdições. As operações são capitaneadas pela Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa), com apoio da Polícia Militar, e foram realizadas desde 17h de sexta-feira (05) até 07h de terça-feira (09). As ações seguirão até o fim do decreto das medidas restritivas, na quinta-feira (11).

fotogaleria

Publicidade

Apenas no quarto dia de fiscalizações foram registradas 1.467 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações de trânsito, encerramento de feiras, reboques e apreensões de mercadorias de ambulantes. - com 68 multas a estabelecimentos e uma interdição. As fiscalizações do quarto dia ocorreram com os comboios em diversos pontos da Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte e Centro, além de atuações destacadas da Guarda Municipal por todo o município do Rio de Janeiro.

“É nítida a adesão da maioria da população e dos empresários, que entenderam o momento que estamos passando e vêm colaborando no cumprimento das medidas de proteção à vida. De toda forma, o trabalho de fiscalização seguirá diuturnamente para que as regras continuem sendo cumpridas e logo possamos voltar ao mínimo de normalidade", avalia o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Publicidade

Guarda Municipal realiza o fechamento de 63 estabelecimentos flagrados funcionando fora do horário permitido

A Guarda Municipal do Rio realizou, entre a tarde de segunda-feira (08), e o fim da madrugada desta terça-feira, o fechamento de 63 estabelecimentos, entre bares e restaurantes, que estavam funcionando fora do horário permitido pelo decreto 48.573 de 4 de março de 2021. De acordo com a legislação, que tem vigência até 23h59min do dia 11 de março, bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar das 6h às 17h.

Publicidade

A operação resultou na aplicação de 1.218 multas de trânsito por diversas irregularidades, entre elas o estacionamento na calçada, em local proibido ou em fila dupla. As forças-tarefa percorreram diversos pontos em todas as regiões da cidade. Os agentes também realizaram trabalho preventivo orientando donos de bares, lanchonetes, quiosques e restaurantes sobre as novas regras para funcionamento e fechamento dos estabelecimentos. As medidas restritivas têm objetivo de reduzir aglomerações e conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

Em quatro dias de operação, já foram notificados 199 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e quiosques, por funcionamento fora do horário permitido pelo decreto, e foram aplicadas 2.275 multas de trânsito pelas equipes de fiscalização. As forças-tarefa atuaram em locais que apresentavam altos índices de aglomeração e também registros de denúncias na Central 1746 da Prefeitura do Rio.

Publicidade

Na região central do Rio, as forças-tarefa percorreram a região da Lapa nas ruas do Riachuelo, Moncorvo Filho, Frei Caneca, Avenida Mem de Sá, nas praças João Pessoa, Tiradentes e Cruz Vermelha e na Pedra do Sal. Na Zona Sul, as equipes fizeram rondas nos principais pontos de concentração de bares da região como a Rua Dias Ferreira, Avenida Ataufo de Paiva e Praça Cazuza, no Leblon; Rua Barata Ribeiro, Hilário da Gouvêa, em Copacabana; Praça São Salvador, no Flamengo; Praça Nelson Mandela, em Botafogo e no Baixo Gávea.

Na Zona Oeste, as equipes estiveram presentes em diversos pontos, entre eles as avenidas Lúcio Costa, onde se concentra grande número de quiosques, Olegário Maciel e a Praça do O, na Barra da Tijuca; Ponto Chique, em Padre Miguel; Praça Tim Maia e Avenida Giomar Novaes no Recreio dos Bandeirantes; e na Estrada do Guandu do Sapê, em Campo Grande.

Publicidade

Na Zona Norte, os agentes atuaram nos polos gastronômicos e em vias com alta concentração de bares como a Estrada Intendente de Magalhães, em Vila Valqueire; Rua Dias da Cruz, no Méier; Rua Belisário Pena, na Penha; Praça Setúbal, na Vila da Penha; Avenida Braz de Pina, no Polo Gastronômico de Vista Alegre; na Praça da Bandeira; ruas Isidro de Figueiredo, Haddock Lobo, Cândido Brasil e Praça Varnhagem, na Tijuca; ruas Barão de São Francisco e Torres Homem e dos Artistas, em Vila Isabel; Rua Domingos Lopes, em Campinho; Parque Madureira; na Ilha de Paquetá; Praça Iá Iá Garcia, Estrada do Rio Jequiá e nas praias da Engenhoca, São Bento e da Bica, na Ilha do Governador.