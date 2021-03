Cedae fará manutenção em tubulação e abastecimento de água será reduzido em Paciência Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:02

Rio - O abastecimento de água será reduzido na Estrada da Paciência, no trecho da Avenida Brasil até a Estrada Urucânia, em Paciência, na Zona Oeste, nesta quarta-feira. Segundo a Cedae, a empresa vai realizar, a partir das 10h30, uma etapa das obras de melhoria do abastecimento de água da região e os serviços devem ser concluídos até as 20h, retomando o funcionamento do sistema. No entanto, em alguns locais, o fornecimento de água pode levar até 48 horas para se normalizar.

A Cedae explicou que duas tubulações de água serão interligadas na Estrada da Paciência, no número 439, para atender aproximadamente 30 mil unidades residenciais que serão construídas na região, beneficiando diretamente mais de 95 mil pessoas. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva, isto é, caixas d'água e/ou cisterna, não devem sofrer desabastecimento, segundo a empresa, durante a manutenção.

De acordo com informações da Cedae, as obras para melhoria do abastecimento na região já foram concluídos o assentamento de mais de 2,3 quilômetros de tubulações de água; três travessias em aço sobre canal e duas interligações entre o novo sistema e redes já existentes.

A Companhia solicita que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Os clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo número 0800-282-1195.