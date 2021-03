Vacinação no drive-thru no Engenhão, na Zona Norte do Rio Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 17:38 | Atualizado 09/03/2021 17:41

Rio - Através de suas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a vacinação na cidade do Rio está garantida até sábado (13) para pessoas até 75 anos. Até a manhã desta terça-feira (9), o cronograma seguia indefinido pois a prefeitura dependia dos repasses semanais do Ministério da Saúde para repor os estoques de imunizantes.

"Com as doses recebidas hoje, conseguimos garantir a vacinação das pessoas até 75 anos. Ou seja, 76 anos quarta e quinta, 75 anos sexta e sábado, garantidos. Mais doses devem chegar para a continuidade da imunização", afirmou Eduardo Paes.

Questionada pelo O DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que "há previsão de o Ministério receber remessas de vacinas dos fabricantes em todas as próximas semanas, para distribuição pelos estados e municípios brasileiros". A nota dizia ainda que a SMS conta com esses repasses semanais para manter o calendário como programado.

A capital fluminense segue com o endurecimento das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 17h. Quiosques, boates e vendedores ambulantes estão com as atividades interrompidas até esta quinta-feira (11). O Brasil passa pelo período mais grave da pandemia.