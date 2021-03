Homem ameaça passageiros de ônibus com um rato Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 21:26 | Atualizado 09/03/2021 21:31



Rio - O homem que aparece ameaçando passageiros com um rato dentro de um ônibus da linha 48 , que liga o bairro do Rio do Ouro ao Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, disse que o ato não passou de uma brincadeira. Identificado como MC Zero, ele declarou que estava com o animal para presentear o neto.

Em um novo vídeo que circula nas redes sociais, uma amiga do MC garante que foi tudo uma brincadeira. "MC Zero brincalhão como sempre... Tudo não passou de uma simples brincadeira dentro do ônibus, para descontrair essa tensão que vivemos diariamente em meio a pandemia do covid-19. Onde já se viu assaltar com um rato (hamster)", escreveu.



No primeiro vídeo, ele pede dinheiro para tomar um latão de cerveja e, caso se neguem a entregar, diz que irá soltar o animal no coletivo. Confira:



"Eu pedi R$ 50 do Rio do Ouro até o Largo da Batalha para tomar um latão. Tudo bem, eu vou abaixar o preço. Agora é R$ 5, se não eu vou soltar meu amiguinho aqui", diz o homem. Neste momento, ele levanta uma gaiola, que está com um saco plástico e mostra o rato aos berros: "olha o rato".



Ele continua: "É até o Largo da batalha. Ou é R$ 5, ou eu solto o rato." Logo em seguida, o rapaz pergunta ao motorista do ônibus: "Peguei pesado, motorista?".